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Рободоставка «Яндекса» запустится еще в двух миллионниках до конца лета 2026 года

«Яндекс» расширяет географию рободоставки: до конца лета 2026 г. сервис запустится в Воронеже и Тюмени. Таким образом, роботы будут привозить заказы жителям уже шести миллионников, и до конца 2026 г. «Яндекс» планирует запуски в других городах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С января 2026 г. компания кратно увеличила географию рободоставки, подключив в регионах суммарно более 100 дарксторов «Яндекс Лавки» и зон оперирования «Яндекс Еды». До конца лета 2026 г. «Яндекс» рассчитывает утроить общее количество подключенных к рободоставке зон — за счет выхода в новые города и расширения присутствия в уже запущенных.

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В Воронеже и Тюмени уже работают роботы-картографы. Внешне они похожи на роботов-доставщиков, но задача у них другая: составить сверхподробную трехмерную карту улиц. Такая карта позволит доставщикам в дальнейшем уверенно ориентироваться в городе в любую погоду и время суток. После запуска воспользоваться рободоставкой жители городов смогут при заказе из приложений «Яндекс Лавки» и «Еды».

Во всех новых городах будут работать роботы-доставщики четвертого поколения — их «Яндекс» впервые выпускает серийно. По итогам первого квартала 2026 г. количество роботов достигло 500. До конца 2027 г. «Яндекс» намерен выпустить 20 тыс. доставщиков. Серийное производство позволяет быстрее охватывать новые города и снижать себестоимость доставки.

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