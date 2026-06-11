Таранай, Мицулевка и Анива получили обновленные скорости интернета

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Анивском округе Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило на 35% увеличить скорость мобильного интернета в одном из самых туристических районов острова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону улучшения качества сети МТС попали базовые станции сразу в нескольких населенных пунктах района - Анива, Успенское, Мицулевка, Таранай и Высокое. Проведенные на сети работы помогли оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру и ускорить передачу данных более чем на треть. Благодаря техническим улучшениям сахалинцы с комфортом теперь могут использовать современные цифровые сервисы и технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» файлы, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию.

Анивский район сочетает в себе богатую историю, природное разнообразие и развитую инфраструктуру.

Большая часть района находится на берегу залива Анива. Береговая полоса протянулась от бухты Лососей до мыса Крильона и занимает около 40 километров. Также Анивский район - крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в области. Здесь сосредоточены значительные сельскохозяйственные угодья южной части Сахалина. Туристы посещают эти места с целью активного отдыха у моря, рыбалки и познавательных экскурсий.

«Мы продолжаем совершенствовать телеком-инфраструктуру во всех районах Сахалинской области. Благодаря активной работе по улучшению качества сети, жители даже самых небольших сел могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, что открывает равный доступ к образовательным платформам, телемедицине, государственным услугам и современным цифровым сервисам. Кроме того, запуск сетей LTE - важный вклад в развитие туристического потенциала региона. Теперь путешественники, следующие по туристическим маршрутам Анивского района, смогут оставаться на связи, пользоваться навигаторами и делиться впечатлениями в социальных сетях», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.