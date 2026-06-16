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ИИ стал еще умнее: ВТБ Мои Инвестиции расширили функционал сервиса Интеллект

Клиенты ИИ-сервиса Интеллект получили расчет прогнозной доходности стратегии на год, наглядную аналитику портфеля и развернутые пояснения к каждой рекомендации в обновленном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Обновление помогает инвестору точнее оценивать перспективы портфеля и понимать логику решений алгоритма.

Теперь ожидаемые купоны и дивиденды собраны по периодам и видны сразу, поэтому инвестор может заранее планировать денежный поток. Виджеты для быстрого анализа структуры и результатов портфеля показывают его состав и динамику, а прогноз доходности стратегии на год дает ориентир по возможному результату. Каждая рекомендация сопровождается пояснением, какие бумаги добавлены или исключены и почему. Так инвестору понятна логика стратегии, которая стоит за изменениями в портфеле.

Александр Казаков, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ, отмечает: «Мы развиваем Интеллект с позиции доверия к его решениям. Инвестор должен понимать, почему меняется его портфель, и заранее видеть, на какую доходность и выплаты он рассчитывает. Прогноз и подробные пояснения к каждой сделке закрывают такой запрос».

Сервис Интеллект запущен в ноябре 2025 года. Клиент проходит профилирование и получает один из трех риск-профилей: консервативный, умеренный или агрессивный. Под него подбирается одна из четырех стратегий: «Консервативный портфель», «Вечный портфель», «Формула Эйлера» и «Искусственный интеллект». Сделки совершаются автоматически, без подтверждения со стороны инвестора, порог входа - от 10 тысяч рублей.

Доверие к сервису подкреплено соответствием регуляторным нормам: его рекомендации оформляются как индивидуальные и фиксируются в реестре, а алгоритмы, включая ИИ-модель, прошли аккредитацию Банка России и НАУФОР. На момент запуска это единственный в России сертифицированный сервис, где ИИ применяется на таком уровне. За первые месяцы работы Интеллект подключили более 30 тысяч инвесторов по всей стране.

Рекламаerid:2W5zFJ95vbTРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139 / 1027739609391Сайт: www.vtb.ru

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