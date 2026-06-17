«Авито Работа» и Институт развития профессионального образования заключили соглашение о сотрудничестве

«Авито Работа» и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» (ИРПО) официально объявили о начале стратегического партнерства. Стороны будут совместно работать над популяризацией рабочих профессий и среднего профессионального образования, а также содействовать трудоустройству безработных и граждан, ищущих работу в приоритетных сферах экономики. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Данные «Авито Работы» наглядно демонстрируют растущий интерес молодежи к получению профессиональных навыков и раннему старту карьеры. Например, в Дальневосточном федеральном округе средняя зарплата в вакансиях с требованием СПО без опыта выросла на 24% и достигла 83,07 тыс. руб/мес. Выпускники колледжей востребованы: сфера документооборота показывает рост зарплатных предложений на 49%, HR-сфера — на 26%, продажи — на 13%. В рамках партнерства с ИРПО мы планируем не только участвовать в организации профильных мероприятий, но и делиться нашей аналитикой для лучшего понимания кадровых трендов. Общая цель — не просто закрывать вакансии, а создавать устойчивую систему подготовки и привлечения талантливых молодых специалистов в колледжи и на предприятия страны», — сказал Павел Тихонов, директор по работе с государственными органами «Авито Работы».

В рамках сотрудничества запланированы организация совместных конференций, презентаций и конкурсов, а также информационный обмен и повышение информированности граждан о программах активной политики занятости. Особое внимание будет уделено формированию благоприятного общественного мнения о рабочих профессиях и освещению совместных проектов в средствах массовой информации.

«Система СПО сегодня – главный кадровый драйвер страны. По прогнозам Минтруда, в ближайшие семь лет 66% спроса на рынке труда будет приходиться именно на специалистов со средним профессиональным образованием. Более того, согласно нашим социологическим исследованиям, уже сейчас для 57% работодателей выпускники колледжей и вузов востребованы на равных, а почти четверть компаний прямо заявляют, что СПО для них – приоритет. Соглашение с «Авито Работой» – это инструмент, который расширяет возможности анализа системы образования и рынка труда под запрос экономики. Объединяя экспертизу ИРПО и цифровые сервисы «Авито Работы», мы сможем быстрее предлагать проектные решения, направленные на сокращение дистанции между запросом бизнеса и предложением системы образования», – сказал Сергей Кожевников, ректор ИРПО.