«Яндекс Директ» запустил управление рекламой на базе ИИ в мессенджерах

«Яндекс» предлагает бизнесам управление рекламой для инфлюенс-маркетинга на базе ИИ. Теперь рекламодателю достаточно указать в личном кабинете «Яндекс Директа» целевое действие — покупку, заявку, регистрацию — и алгоритмы самостоятельно настроят показ рекламы в мессенджерах так, чтобы максимизировать конверсии при заданном бюджете. Новая стратегия продвижения доступна для размещения в каналах авторов в «Макс» и Telegram. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Рекламодатель сохраняет полный контроль над размещением: он задает цели кампании, бюджет и другие ограничения, а алгоритмы в этих рамках самостоятельно находят наиболее эффективные каналы и управляют ставками. Оплата происходит только за фактические переходы пользователей по рекламе», — сказал Олег Иванов, директор по развитию новых рекламных продуктов «Рекламной сети Яндекса».

До 2023 г. инфлюенс-реклама в мессенджерах строилась на прямых договоренностях с авторами каналов. «Яндекс» тогда изменил эту механику, запустив для рекламодателей автоматическое размещение рекламы в каналах с оплатой за клики, и стал первым на российском рекламном рынке, кто предложил эту модель в инфлюенс-маркетинге. Развивая проникновение ИИ в управление кампаниями, «Яндекс Директ» добавил возможность оптимизировать кампании в мессенджерах под конверсии — конкретные бизнес-цели рекламодателей.

Инструмент работает на базе нового поколения нейротехнологий «Яндекс Рекламы» Yandex Neuro Ads: ИИ в реальном времени подбирает стоимость размещения и каналы, добиваясь максимального результата в заданных рамках. За принятие таких решений отвечают тяжелые модели глубокого обучения и классические ML-алгоритмы. Система обучается под каждого рекламодателя индивидуально: после запуска кампании она накапливает статистику, анализирует вовлеченность аудитории, поведение пользователей после перехода на сайт или посадочную страницу и с каждым разом точнее подбирает каналы в мессенджерах.

На сегодняшний день под управлением ИИ проходит уже 85% рекламных бюджетов в «Яндекс Директе», а также оптимизируются кампании в «Поиске» и на площадках «Рекламной сети Яндекса». Теперь такая оптимизация на конверсии становится доступной в каналах в «Макс» и Telegram.

Инфлюенс-маркетинг возглавил список инструментов для построения бренда. Такие данные приводятся в мартовском исследовании «Интернет-торговля в России 2026». Так, 57% респондентов выбрали инфлюенс-маркетинг в качестве главного инструмента брендинга. По итогам 2025 г. в России объем инфлюенс-маркетинга и рекламы в мессенджерах составил 81 млрд руб.