CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Портал «Рамблер» запустил ИИ-агента на Rutube

С 19 июня 2026 г. на Rutube пользователям доступен умный сервис портала «Рамблер» (входит с медиахолдинга Rambler&Co) на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка. Об этом CNews сообщили предствители «Рамблера».

Виртуальный ИИ-агент поможет зрителям видеосервиса быстро ориентироваться в дополнительной информации к видео и новостям, уточнить факты, спросить об актерах и создателях фильмов и сериалов, рассказывать о новинках кинопроката, а также делиться свежими новостями из жизни блогеров.

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов
ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов Цифровизация

Специально к Чемпионату мира по футболу, также запустился спортивный ИИ-эксперт. Он знает все о мундиале 2026 г. – от расписания матчей до фактов о командах и игроках. Пользователь сможет задать интересующий его вопрос о Чемпионате мира по футболу и получить полезный ответ из верифицированных источников.

В Rutube ИИ-агентов интегрирует портал «Рамблер», который уже запустил несколько умных сервисов для помощи пользователям: они позволяют быстро получать доступ к верифицированным данным и материалам портала. LLM-портал и дальше продолжит развивать линейку своих умных мини-сервисов, которые становятся для «Рамблера» основой новых пользовательских сценариев – от поиска информации до персонализированного взаимодействия с контентом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

Параноиков выгоняют из интернета. Google внедряет новую капчу – для нее нужна включенная веб-камера

Российские хакеры получили доступ к 50 тысячам камер наблюдения в Европе и на Украине

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Microsoft умоляет о помощи главного конкурента, чтобы удержать GitHub на плаву

В России разработана глушилка спутников Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Умные программы SmartCook AI Technology от DEMIAND: алгоритм идеального ужина

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще