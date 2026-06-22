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Минцифры: подать заявление в колледж можно на «Госуслугах»

С 2026 г. портал «Госуслуги» помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учебы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

К сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ. Для выпускников 9 классов в 2026 г. составлены персональные подборки для поступления — в зависимости от успеваемости.

Что можно сделать на «Госуслугах»: пройти профориентацию; узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе; найти колледж или техникум под свои интересы; оценить свои шансы на поступление на бюджет; сравнить учебные программы; подать заявление онлайн; отслеживать важное — дополнительные запросы из колледжа, расписание, результаты испытаний, конкурсные списки; узнать о поступлении.

Сроки приемной кампании на очную форму обучения: до 10 августа 2026 г. — творческие специальности; до 15 августа 2026 г. — все остальные специальности и целевое обучение.

Поступить на очно-заочную или заочную форму обучения можно будет до 1 декабря 2026 г. включительно.

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