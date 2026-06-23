«Рег.облако» внедряет архитектуру Nvidia Blackwell в публичном облаке

«Рег.облако», провайдер облачных и Bare metal решений, вводит в эксплуатацию GPU-инстансы на базе архитектуры Nvidia Blackwell. Новейшая архитектура развернута в рамках нового региона «Москва-3», который провайдер запустил на базе дата-центра Datahouse «Магистральный-1». Площадка работает как независимый инфраструктурный контур с собственным кластером OpenStack и гипервизорами, благодаря чему компании могут размещать ИТ-системы без миграции существующих мощностей. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Спрос на GPU-инфраструктуру в «Рег.облаке» за год вырос в шесть раз, а количество новых клиентов увеличилось на 155%. Наиболее востребованной и массовой видеокартой в действующей линейке остается Nvidia A4000, однако запуск Blackwell призван закрыть потребности клиентов, которым требуется больше видеопамяти и производительности. На сегодняшний день, в отраслевой структуре спроса в «Рег.облаке» 37% корпоративной аудитории приходится на ИТ-сектор, 18,5% — на электронную коммерцию, по 14,8% — на производство и логистику.

Внедрение Blackwell в публичном облаке расширяет возможности для инференса и дообучения больших языковых моделей, обработки данных, рендеринга и генерации графики. Новые инстансы позволяют снизить стоимость ряда ML-задач до трех раз по сравнению с A100 в сценариях, не требующих распределенного обучения. При этом доступ к ним осуществляется по модели почасового потребления, что делает высокопроизводительные вычисления экономически доступными для широкого круга компаний.

«Сегодня GPU-инфраструктура становится стратегическим ресурсом не только для ИТ-компаний, но и для бизнеса из сфер ритейла, производства, логистики и финансов — отраслей, где объемы данных и требования к скорости их обработки растут экспоненциально. Запрос бизнеса трансформируется, и компаниям нужен не просто доступ к «железу», а возможность гибко управлять вычислительными мощностями, не инвестируя в собственные дата-центры. Использование новейших графических процессоров позволит компаниям сократить время вывода продуктов на рынок и кратно снизить операционные затраты на ИИ-инициативы», — сказал Сергей Белов, операционный директор «Рег.облака».

В основе новых инстансов — графические ускорители Nvidia RTX 6000 Pro Blackwell Server Edition с 96 ГБ видеопамяти GDDR7. Оборудование размещено на серверах SuperMicro AS-4125GS-TNRT с процессорами AMD Epyc 9554, оперативной памятью DDR5 и NVMe-хранилищем. На один физический сервер приходится до восьми GPU, которые предоставляются в виде отдельных облачных инстансов с одной видеокартой, включающих до 30 vCPU, до 190 ГБ оперативной памяти и до 1,7 ТБ NVMe.

Новый регион «Москва-3» соответствует уровню надежности Tier III, рассчитан на 1100 стоек с поддержкой нагрузки до 15 кВт на стойку и SLA 99,99%. Площадка не требует миграции существующих ресурсов и доступна как отдельная локация при создании облачных серверов. Сегодня технологическая база «Рег.облака» насчитывает 10 дата-центров с общей мощностью 85,5 МВт и пропускной способностью оптических каналов 300 Гбит.