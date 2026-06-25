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В «Яндекс Go» объединили самокаты и метро для быстрых маршрутов по городу

В «Яндекс Go» появились маршруты, которые сочетают самокаты и метро в одной поездке. Если до метро быстрее доехать на самокате, чем идти пешком, приложение само предложит такой вариант. Арендовать самокат и пополнить «Тройку» можно там же — прямо в маршруте. Это помогает пользователям сократить число пересадок и сэкономить в среднем 10-15 минут в пути. По данным сервиса, такой сценарий уже востребован среди горожан — с марта по август 2025 г. половина поездок на самокатах в Москве заканчивалась у метро.

Чтобы воспользоваться комбинированным маршрутом, нужно указать точки отправления и назначения в «Яндекс Go» и открыть новый раздел «Все». Например, если до «Савёловской» пешком 15 минут, а автобус нужно подождать, и он едет 20 минут в объезд, сервис предложит проехать часть пути на самокате. Далее прямо в маршруте можно арендовать и оплатить самокат, а также пополнить «Тройку» — без перехода в другие приложения. Доехав до станции, останется спуститься в метро. Приложение продолжит вести пользователя по маршруту и подсказывать дорогу до места.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

За подбор таких маршрутов в «Яндекс Go» отвечают ML-алгоритмы, которые учитывают более 100 факторов, в том числе личные предпочтения пользователя. Например, оцениваются заряд ближайшего свободного самоката, допустимые зоны катания, ограничения на парковку. Помимо этого, алгоритмы анализируют городскую среду — от ситуации на дорогах до погодных условий. Благодаря этому сервис предлагает несколько вариантов на выбор, как комфортнее и быстрее добраться в моменте.

Сейчас новая функция работает в Москве, а в будущем сервис планирует масштабировать её на другие города, а также добавить комбинации остальных видов транспортатакси, автобусы, трамваи.

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