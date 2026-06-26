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«Сбер2B», Центр стратегических разработок и «Расчетные решения» будут развивать цифровые и платежные сервисы для туристов «Золотого кольца»

Бизнес-группа «Сбер2B», Центр стратегических разработок и компания «Расчетные решения» подписали в Суздале меморандум о сотрудничестве по развитию туристской инфраструктуры и цифровых сервисов «Золотого кольца», а также реализации совместных проектов и мероприятий в преддверии 60-летия национального туристического маршрута в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны объединят компетенции, технологии и данные, чтобы повысить туристическую привлекательность легендарного туристического маршрута. В частности, стороны планируют развивать цифровые сервисы для путешественников: планирование поездок, оплата, навигация, бронирование, информационное сопровождение и персональные туристические предложения. Отдельное направление – финансовые и платёжные решения для туристов и предприятий отрасли, а также специальные банковские, страховые, транспортные и сервисные продукты, привязанные к маршруту.

Одним из таких сервисов – «Геопэй» «Сбер2B», который позволяет выстроить единый клиентский путь пассажира при оплате проезда в общественном транспорте в домашнем или гостевом регионе присутствия – в привычном цифровом формате, без лишних действий и переключений между сервисами. Проект реализован в партнёрстве с участниками транспортной экосистемы региона и создаёт основу для дальнейшего масштабирования цифровой оплаты на других видах городского транспорта. Также стороны планируют интегрировать на маршруте сервис «Цифровое парковочное пространство» «Сбер2B» – единый инструмент для работы с парковками на всем маршруте для поиска свободных мест и оплаты парковки, в том числе с помощью «Геопэй» «Сбер2B».

Партнеры соглашения также намерены поддерживать малый и средний бизнес в сфере туризма, гостеприимства, общественного питания и народных художественных промыслов, развивать программы лояльности и специальные предложения для путешественников, а также участвовать в развитии транспортной, платёжной и цифровой инфраструктуры городов маршрута. Продвигать «Золотое кольцо» стороны планируют в том числе через цифровые платформы и клиентские сервисы компаний экосистемы Сбербанка.

Координацию взаимодействия и работу с регионами и участниками маршрута берет на себя ЦСР. Меморандум рассчитан до конца 2030 г. В будущем присоединиться к сотрудничеству в течение срока его действия смогут и другие города и регионы, а также компании Группы Сбербанк.

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«"Золотое кольцо“ — один из самых известных туристических брендов страны, и наша задача – сделать путешествие по нему таким же простым и технологичным, как поездку по большому городу. Мы готовы предложить маршруту цифровые и платёжные сервисы, на которых пассажир и турист не задумываются об инфраструктуре: оплата, навигация, бронирование и персональные предложения должны работать в привычных приложениях, без лишних действий. Объединяя технологии и данные компаний бизнес-группы "Сбер2B" с экспертизой ЦСР и партнеров, мы хотим, чтобы к 60-летию маршрута туристы получили заметно более удобный клиентский опыт, а малый и средний бизнес регионов — новые возможности для роста», – сказал Алексей Попов, заместитель генерального директора бизнес-группы «Сбер2B».

«Национальный туристский маршрут “Золотое Кольцо” — это не просто путь по карте, а живая история, именно поэтому в преддверии 60-летнего юбилея маршрута мы сфокусируемся на главном — удобстве человека. Мы рассчитываем создать единую среду, где планирование, оплата и впечатления будут неразрывно связаны единым клиентским путём, открывая новые возможности и для путешественников, и для малого бизнеса на территории маршрута. Уверены, что единая программа лояльности для туристов уберёт лишние действия и позволит гостям регионов сосредоточиться на впечатлениях», — сказал Алексей Горобцов, генеральный директор АО «Расчетные решения».

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