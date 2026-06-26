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Золотая долина, Николаевка и Новолитовск получили обновленные скорости интернета

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в Партизанском округе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% сразу в нескольких населенных пунктах района – Николаевке, Екатериновке, Новолитовске и Золотой долине. Улучшенное качество сети стало доступно для местных жителей и сотен тысяч туристов, посещающих эти места в теплое время года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Партизанский округ – одна из самых популярных туристических локаций в Приморском крае. В летнее время путешественники едут сюда ради отдыха в живописных бухтах у Японского моря, а весной и осенью - для хайкинга по приморским сопкам. Есть в районе и исторические достопримечательности. Так, в окрестностях Золотой долины расположено Шайгинское городище - древний памятник регионального значения. По оценкам историков, в средние века в этом городе проживало несколько тысяч человек. Обновленная LTE-сеть МТС позволит туристам путешествовать по этим локациям более безопасно и комфортно, использовать современные цифровые сервисы МТС и технологию VoLTE.

«Мы продолжаем проводить модернизацию сети мобильного интернета во всех районах Приморского края. Ранее мы обновили и расширили LTE-сеть во Владивостоке, Артеме, Находке, а также в Хасанском, Хорольском и Ольгинском округе. В целом, большая часть крупных городов и муниципалитетов Приморья уже полностью переведена на современный стандарт связи LTE. Обновленная телеком-инфраструктура позволяет не только комфортно использовать гаджеты и цифровые сервисы, но и внедрять инновационные решения для бизнеса - интернет вещей, облачные сервисы и искусственный интеллект», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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