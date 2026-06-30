«Авито»: россияне проводят на шопинг-платформах в среднем 24 минуты в день

Аналитики «Авито» узнали у россиян, склонны ли они к дримскроллингу — пролистыванию ленты c товарами на шопинг-платформах. Оказалось, что каждый второй занимается этим ежедневно. В среднем опрошенные проводят за этим занятием 24 мин в день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Каждый второй россиянин (52%) просматривает ленты товаров и объявлений ежедневно, из них треть (33%) — по несколько раз в день. Чаще всего это женщины (37%) и молодежь 18-24 лет (39%). Еще треть (35%) заходят на шопинг-платформы хотя бы раз в неделю.

Большинство (62%) проводят перед экранами за этим занятием до 20 мин. Еще 19% просматривают товары в течение 20-30 мин, 14% — от получаса до часа, а еще 5% — больше часа. Но в среднем россияне тратят на это 24 мин в день.

Большинство опрошенных (40%) скроллят шопинг-платформы в разное время, когда появляется свободная минута. 24% делают это во время перерывов в течение дня, 23% — перед сном. Еще 10% просматривают товары во время приема пищи, столько же — за просмотром фильма или сериала.

Чаще всего опрошенные скроллят ленту с товарами, чтобы найти конкретную вещь среди множества предложений (42%). Еще 24% просто ищут идеи и вдохновение для будущих покупок. 18% сравнивают цены с офлайн-магазинами, а 16% просто хотят таким образом скоротать время.

Женщины в основном листают разделы с одеждой и обувью (67%), товарами для дома (60%), косметикой и парфюмерией (35%). Мужчины чаще всего интересуются электроникой (56%). Также они любят скроллить на платформах объявлений коллекционные и необычные вещи (17%) и готовый бизнес или франшизы (6%). Но чаще них это делает молодежь 18-24 лет — 21% пролистывают страницы с винтажом и антиквариатом, а 9% — с предложениями от предпринимателей.

При этом 7 из 10 россиян хотя бы раз откладывали сон из-за дримскроллинга. Из них 27% признаются, что делают это периодически, а 13% — достаточно часто. В основном это женщины (15%) и молодежь 18-24 лет (18%). Примечательно, что 6% наоборот отметили, что просмотр шопинг-платформ помогает им уснуть.

Почти 9 из 10 россиян признались, что могут сделать спонтанную покупку, если во время скроллинга ленты случайно попалась понравившаяся вещь, хоть и ее приобретение не входило в планы. Потратить в такой ситуации россияне в среднем готовы 3,3 тыс. руб. 37% купили бы что-то только в пределах 1 тыс. руб., 29% — стоимостью от 1 до 3 тыс. руб. Еще 15% готовы потратить на внезапную покупку от 3 до 10 тыс. руб., а 5% — еще больше.