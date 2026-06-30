ИТ-компания «Андагар» разработала интернет-магазин с интегрированным складским учетом, маркировкой и логистикой

ИТ-компания «Андагар» разработала платформу для российского бренда одежды с собственным производством. Решение объединило интернет-магазин, складской учет, логистику, работу с маркировкой «Честный знак» и интеграцию с производством. Об этом CNews сообщили представители компании «Андагар».

Перед разработчиками стояла задача создать систему, которая учитывала бы специфику бизнеса заказчика: собственное производство, большой ассортимент товаров с вариациями по цветам и принтам, обязательную маркировку продукции и необходимость автоматизировать весь путь товара: от пошива до доставки покупателю.

Существующие готовые цифровые решения (например, шаблонные интернет-магазины на Tilda) в большинстве случаев работают только как витрина товаров и не позволяют интегрировать в платформу работу с маркировкой, логистикой и складским учетом. Поэтому было принято решение разработать платформу с нуля.

Одна из особенностей разработанного интернет-магазина – объединение вариаций товаров в одной карточке. В большинстве шаблонных интернет-магазинов каждый цвет требует создания отдельной карточки. В результате одинаковые модели оказываются разбросаны по каталогу, а покупателю приходится самостоятельно искать нужный цвет или принт среди множества похожих позиций.

В разработанной командой платформе все варианты остаются частью единой товарной позиции. Покупатель может переключаться между цветами и модификациями товара прямо внутри карточки – как на крупных маркетплейсах. Такой подход исключает дублирование данных и делает работу с тысячами товарных позиций значительно более эффективной.

Кроме интернет-магазина, в системе реализован полноценный складской учет с поддержкой поштучного контроля продукции. Каждая единица товара отслеживается отдельно и связана с индивидуальным кодом маркировки «Честный знак».

Платформа автоматически фиксирует, какой именно экземпляр товара был продан, упакован и передан покупателю.

Логистический контур интегрирован со службой доставки СДЭК. После оформления заказа система автоматически формирует отправление, получает транспортную накладную и штрих-код для упаковки. Сотрудникам склада остается только подготовить заказ и наклеить готовую этикетку, после чего курьер забирает посылку.

Также была разработана мобильная версия магазина, так как, по данным заказчика, основная часть покупателей смотрит и покупает со смартфонов. При этом для мобильных устройств адаптировали и административную часть платформы, что позволяет сотрудникам оперативно контролировать остатки, статусы заказов и движение товаров.

«В этом проекте нам удалось объединить производство, маркировку, склад, продажи с платежной системой «ЮКаssa» и логистику, сделать интернет-магазин удобным и для покупателя, и для производителя», — сказали представители компании «Андагар».