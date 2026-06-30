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На ставропольских дачах «выросла» связь

Абоненты «МегаФона» в дачных товариществах Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска и Михайловска сегодня пользуются цифровыми сервисами на скорости до 75 Мбит/с. Это стало возможным после модернизации телеком-инфраструктуру в СНТ края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета в СНТ на 10%. Сейчас огородники продолжают заниматься привычными «городскими» делами: читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, следить за погодой и фазами луны, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат, оплачивать счета за воду и электроэнергию, делать покупки онлайн.

Телеком-объекты работают в высокочастотном диапазоне 4G. Он поддерживает стабильную передачу данных как в помещении, так и на улице, а также имеет увеличенную емкость сети. Благодаря этому сидеть в интернете может большее количество активных пользователей.

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«В нашем регионе дачный сезон длится до поздней осени, так что это не только участок для сезонных работ, но и пространство для комфортной жизни, семейного отдыха и удаленной работы. Многие проводят здесь время с детьми, учатся, общаются онлайн. Поэтому расширение сети — это возможность сохранить привычный уровень комфорта за пределами города. Надежный интернет позволяет оставаться на связи с близкими и коллегами, а также подключать современные решения для дома — от видеонаблюдения до климат-контроля», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также для комфортного отдыха ставропольцев и туристов «МегаФон» расширил покрытие и увеличил скорость мобильного интернета на всех официальных пляжах в крае.

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