CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«VK Реклама» запустила ассистент рекламодателя в «Макс»

«VK Реклама» запустила ассистент рекламодателя в «Макс». Подключив чат-бот ассистента, рекламодатель получает доступ к быстрым действиям над рекламными кампаниями, не заходя в основной кабинет «VK Рекламы». Всего за пару кликов в чат-боте доступно редактирование заблокированных объявлений, настройка автоплатежа и отслеживание бонусов по программе лояльности. Об этом CNews сообщили представители VK.

Ассистент подсказывает, что улучшить в рекламе, например, подключить функции автоподбора мест размещения, и позволяет внести изменения в один клик из сообщения.

Подключить ассистент рекламодателя может любой пользователь «VK Рекламы» бесплатно. Если у него уже подключен чат-бот в «Макс», то новая функциональность появится автоматически. Если мессенджер не был ранее привязан к кабинету, следует авторизоваться в аккаунте «VK Рекламы» и привязать профиль «Макс» в настройках.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70%

В России досрочно вводится проверка IMEI-номеров смартфонов. Но россиянам это понравится

С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro

Россиянин в одиночку создал народную карту бензина с заправками, на которых еще осталось топливо. Ему помогли нейросети

Хакеры используют Gmail для мониторинга и шпионажа за российским бизнесом

Нейтрализован облачный аккаунт близких к власти преступников из Камбоджи с сетью Telegram-каналов и оборотом в $31 млрд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще