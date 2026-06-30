«VK Реклама» запустила ассистент рекламодателя в «Макс»

«VK Реклама» запустила ассистент рекламодателя в «Макс». Подключив чат-бот ассистента, рекламодатель получает доступ к быстрым действиям над рекламными кампаниями, не заходя в основной кабинет «VK Рекламы». Всего за пару кликов в чат-боте доступно редактирование заблокированных объявлений, настройка автоплатежа и отслеживание бонусов по программе лояльности. Об этом CNews сообщили представители VK.

Ассистент подсказывает, что улучшить в рекламе, например, подключить функции автоподбора мест размещения, и позволяет внести изменения в один клик из сообщения.

Подключить ассистент рекламодателя может любой пользователь «VK Рекламы» бесплатно. Если у него уже подключен чат-бот в «Макс», то новая функциональность появится автоматически. Если мессенджер не был ранее привязан к кабинету, следует авторизоваться в аккаунте «VK Рекламы» и привязать профиль «Макс» в настройках.