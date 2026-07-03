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Wildberries запустила ИИ-примерку ювелирных украшений и бижутерии

Wildberries (входит в группу RWB) запустила функцию виртуальной примерки украшений и аксессуаров. Теперь покупатели могут заранее увидеть, как на них будут смотреться серьги, колье, бусы, цепочки и другие украшения до их заказа. Инструмент доступен всем пользователям мобильного приложения Wildberries. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Функция работает прямо в карточке товара. Покупателю достаточно нажать кнопку «Посмотреть вещь на себе» и загрузить фотографию. После этого нейросеть автоматически примерит выбранное украшение или аксессуар, учитывая особенности изображения и расположение объекта, чтобы максимально реалистично показать, как товар будет выглядеть на человеке. Для удобства пользователей в поиске предусмотрен специальный фильтр для товаров с ИИ-примеркой аксессуаров.

«Мы продолжаем развивать инструменты виртуальной примерки на платформе и расширяем список категорий, для которых доступна эта технология. Украшения и аксессуары относятся к тем товарам, где внешний вид и посадка особенно важны при выборе. Благодаря ИИ-примерке покупатели могут лучше представить товар на себе еще до оформления заказа. В то же время продавцы получают дополнительный инструмент для повышения конверсии карточек товаров», — отметила директор по продукту портала продавцов RWB Анастасия Сычева.

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На данный момент «Примерка на фото» также доступна в категориях одежды и косметики. Подключить ее сейчас может тестовая часть продавцов из России, но совсем скоро маркетплейс расширит доступ к инструменту для всех селлеров.

Развитие виртуальной примерочной соответствует стратегии Wildberries по внедрению искусственного интеллекта в пользовательские сценарии. Такие технологии помогают покупателям увереннее выбирать товары онлайн, а продавцам — повышать качество их презентации на платформе.

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