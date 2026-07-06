Пользователи «ВКонтакте» смогут записываться в соцсети на услуги частных специалистов

VK объявила о запуске бесплатного инструмента онлайн-записи для частных мастеров и микробизнеса в сфере услуг. С помощью мини-приложения «Моё время» специалисты могут принимать заявки прямо из соцсети, а пользователи «ВКонтакте» — выбирать удобные слоты в календаре мастера и получать напоминания о записи на услугу.

Сервис бесплатный и не требует сложного подключения. Мастеру достаточно иметь бизнес-сообщество или профиль «ВКонтакте» и подключить мини-приложение «Мое время». В сервисе мастера по маникюру, косметологи, психологи, фитнес-тренеры и другие частные специалисты могут получать записи от клиентов, записывать их самостоятельно, управлять расписанием, бесплатно отправлять клиентам уведомления и напоминания о записи.

Пользователи могут записаться на услуги в профиле специалиста или сообществе — кнопка на онлайн-запись будет отображаться в описании страниц или под публикациями. Также мастера могут делиться ссылкой для онлайн-записи с теми клиентами, кто не авторизован в соцсети.

«Частным мастерам нужны удобные и простые инструменты, с помощью которых можно эффективно работать с клиентами, следить за своей занятостью и развивать свое дело. В отличие от крупных салонов и студий им не нужно приобретать доступ к платным сервисам и осваивать специальные системы, но у них есть аудитория, которой удобно записываться онлайн в пару кликов. Мини-приложение поможет специалистам не терять клиентов, а пользователям — быстро записываться на услуги любимых мастеров, не выходя из соцсети и не отвлекаясь от просмотра контента», — сказал руководитель направления контентных сервисов «ВКонтакте» Никита Лебедев.

Бизнес в сфере услуг, которому требуется более глубокая автоматизация, может воспользоваться сервисом Yclients. В отличие от инструментов для частных мастеров, Yclients позволяет владельцам управлять всеми бизнес-процессами в едином окне: от онлайн-записи и отправки маркетинговых рассылок до приема платежей и расширенной аналитики. Сервис интегрирован с «ВКонтакте», благодаря чему пользователи могут записываться на услуги, не выходя из соцсети