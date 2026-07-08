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МТС подключила девять новых благотворительных фондов к фандрайзинговому сервису «Нас касается»

МТС масштабирует социальный сервис «Нас касается»: к цифровой фандрайзинговой платформе присоединились еще девять крупных благотворительных фондов, а общее число партнерских НКО достигло 20 за три года существования проекта. Сервис «Нас касается» позволяет реализовывать комплексные и адресные проекты за счет пожертвований и списаний кэшбека МТС в мобильном приложении «Мой МТС». Суммарно «Нас касается» привлек на благотворительность более 126 млн руб. (в среднем 3,5 млн ежемесячно). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Расширение перечня партнеров сервиса «Нас касается», запущенного МТС три года назад, позволит не только увеличить аудиторию проекта, но и расширить направления благотворительной поддержки. Среди новых партнеров — фонды, помогающие в реабилитации и борьбе с серьезными заболеваниями, включая фонд ОРБИ (фонд занимается проблемами инсульта инсультом), «Онкологику» и «Вместе ради жизни». К сотрудничеству также присоединились фонд «Альцрус», оказывающий поддержку людям с инвалидностью и деменцией, чат анонимной поддержки 1221 (помощь молодежи в кризисных ситуациях), фонд «Дорогами добра», Центр спасения медвежат‑сирот и фонд «Заповедное Посольство».

«Платформа «Нас касается» призвана вовлечь в благотворительность с помощью понятного и привычного цифрового инструмента. В нашем случае списывать накопленный кешбэк или перевести деньги в пользу системных благотворительных организаций можно через приложение «Мой МТС» с номера любого мобильного оператора или сервис «МТС Деньги» – через кнопку Cashback в правом верхнем углу. Выбирайте тех адресатов помощи, чья работа откликается эмоционально или отражает личный опыт. В целом статистика трех лет говорит сама за себя – каждый третий жертвователь «Нас касается» никогда прежде не принимал участие в благотворительности и сделал это впервые через наш сервис», – сказала руководитель социального проекта «МТС Нас Касается» Екатерина Гришунина.

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За три года благотворителями с помощью «Нас касается» стали около 186 тыс. человек. Усредненный портрет жертвователя, по данным телеком-компании, выглядит так: практически с одинаковой вероятностью речь идет о мужчинах и женщинах поколения миллениалов, проживающих в региональных центрах страны – обладателях диплома о высшем или среднем специальном образовании. Благодаря «Нас касается» пожертвования получили более чем 10 тыс. человек.

В 2026 г. «Нас касается» укрепляет взаимодействие с региональными фондами – среди партнеров уже три уральских НКО (занимаются поддержкой пациентов с онкологическими диагнозами и неизлечимыми нервно-мышечными заболеваниями), впереди работа в других субъектах страны. Проект также включает медиаблок, где публикуются материалы о благотворительности, помощи близким в сложных ситуациях, а также о социальных трендах.

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