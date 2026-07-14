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«Авито» внедрил возможность подтверждения подлинности профиля для подростков от 14 лет через «Госуслуги» и добавил восстановление доступа к профилю с помощью взрослого

В целях повышения безопасности и прозрачности сделок на платформе «Авито» добавил новые возможности верификации для подростков от 14 лет. По данным исследований компании, подростки уже активно используют платформу: согласно данным, полученным от родителей, у 31% детей есть отдельный аккаунт, где они продают или покупают личные вещи, или, например, монетизируют свои хобби. Теперь они могут верифицироваться через «Госуслуги» и получить бейдж «Документы проверены», чтобы повысить доверие других пользователей. А если система в целях безопасности ограничила доступ к аккаунту, они смогут использовать новый механизм «Позвать взрослого», где родитель или совершеннолетний родственник может подтвердить личность подростка без доступа к его профилю.

Верификация через «Госуслуги» впервые появилась на «Авито» в феврале 2022 г. в рамках эксперимента Минцифры и с тех пор стала одним из самых востребованных инструментов повышения прозрачности на платформе. По данным исследований «Авито», 67% пользователей в первую очередь доверяют аккаунтам, прошедшим проверку через «Госуслуги».

Кто теперь может пройти верификацию через «Госуслуги» на Авито? Верификация через портал «Госуслуги» стала доступна пользователям, достигшим 14 лет, имеющим российский паспорт. Ранее этот инструмент был доступен только от 18 лет. Расширение возрастных рамок реализовано при поддержке Минцифры России.

Как именно работает новая верификация для подростков? Процесс аналогичен взрослому: подросток верифицируется через учетную запись «Госуслуг» на платформе. После успешной проверки в его профиле появляются специальные бейджи — «Документы проверены» и «Реквизиты проверены». Это подтверждает, что за аккаунтом стоит реальный человек, а не бот.

Что такое функция «позвать взрослого», и зачем она нужна? Это новый механизм восстановления доступа для несовершеннолетних в случае временного ограничения доступа к профилю. Если система отметила в профиле подозрительные признаки, например, маркеры возможного взлома, она отправляет его на дополнительную проверку. Ранее до 18 лет пройти ее и вернуть доступ к аккаунту было невозможно. Теперь подросток от 14 лет может инициировать процедуру подтверждения личности, указав аккаунт своего родителя или любого другого совершеннолетнего родственника. Взрослый получает запрос и подтверждает, что знает этого пользователя, но не получает прав доступа к перепискам, объявлениям и личным данным подростка. Это сделано для соблюдения приватности юного пользователя.

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Что делать, если взрослый не прошел проверку или недоступен? Механизм не ограничивает пользователя в выборе. Если проверка не завершилась успешно (например, взрослый не подтвердил запрос), подросток может пригласить другого совершеннолетнего родственника. Количество таких попыток не ограничено, что позволяет гарантированно восстановить доступ к аккаунту даже в сложной ситуации.

«Сегодня подростки 14–17 лет — это настоящие юные предприниматели: на платформе они продают вещи, из которых выросли, находят первую подработку и оказывают услуги, например, в части дизайна картинок, подготовки текстов для соцсетей, а также предлагают «пройти сложный уровень» в видеоигре, нарисовать детальный фан-арт по любимому аниме, ищут репетиторов, пробуют создавать собственные товары и предлагать их другим. Они ценят свою репутацию и хотят, чтобы им доверяли. Наша задача — дать им для этого инструменты, а не барьеры. Именно поэтому мы адаптировали верификацию через Госуслуги на платформе под возраст 14–17 лет: теперь подтвердить, что ты — это ты стало так же просто, как и для взрослых. Кроме того, важно, чтобы подростки могли без ожидания совершеннолетия восстановить доступ к профилю при временных ограничениях. Для нас это не просто доработка, а ещё один шаг к тому, чтобы первый опыт сделок на Авито был безопасным и вдохновляющим», — отметила Наталья Юматова, директор департамента по доверию и безопасности «Авито».

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