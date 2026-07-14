Индекс курьера SuperJob: июнь 2026

Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров продолжают рост: за II квартал 2026 г. медианная зарплата курьеров в Москве достигла 150 тыс. руб. в месяц. Среднестатистический доставщик сегодня зарабатывает на 14% больше дипломированного специалиста с в/о и на 55% больше квалифицированного работника со средним профессиональным образованиям. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Медианная зарплата курьеров в Москве составляет 150 тыс. руб. (Net). Для сравнения: специалисты с высшим образованием могут рассчитывать в среднем на 132 тыс. руб., выпускники техникумов и колледжей — на 97 тыс. руб.

Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров выросли на 11% за год, та же динамика фиксируется и за II квартал 2026 (135 → 150 тыс. руб. в месяц).

Статистика рынка труда: число вакансий от служб доставки за второй квартал выросло на 15% (это привычный ежегодный сезонный тренд).

Во II квартале 2026 г. индекс ВО (отношение медианной зарплаты специалистов с высшим образованием к зарплате курьеров) колебался в границах 0,88–0,93, а индекс КС (отношение зарплаты специалистов без высшего образования к зарплате курьеров) в границах 0,65–0,69. Значение КС=0,65 является минимумом за календарный год. Это означает, что зарплатный разрыв между курьером и квалифицированным рабочим усиливается: курьер сегодня зарабатывает в полтора раза больше.