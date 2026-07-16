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«Яндекс Go» запускает тариф с попутчиком ещё более чем в 30 городах России

«Яндекс Go» запускает тариф «Вместе» ещё в 31 городе страны. В нём одно такси могут заказать двое человек со схожими маршрутами: это позволяет каждому из них в среднем экономить 22%, а водителю — получать более высокий доход за счёт выполнения двух заказов по пути. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Всего за 2025 г. пользователи совершили в тарифе «Вместе» несколько десятков миллионов поездок — при этом их доля в некоторых городах достигала 10% от общего количества. Поездки с попутчиком позволили пассажирам в прошлом году сэкономить более 5,3 млрд руб.

Выбрать тариф «Вместе» уже можно в 76 городах России. В числе новых — Калининград, Ижевск, Барнаул, Киров, Набережные Челны, Ульяновск, Сургут, Тула, Рязань, Тверь, Анапа, Новороссийск, Иваново, Нальчик, Липецк, Калуга, Благовещенск, Йошкар-Ола, Вологда, Петрозаводск, Мурманск, Орёл, Чита, Владимир, Тамбов, Таганрог, Улан-Удэ, Смоленск, Саранск, Волжский, Энгельс.

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Совместные поездки будут удобны на регулярных направлениях — например, из дома на работу и обратно или из торгового центра. Алгоритмы машинного обучения анализируют плотность спроса, сезонность и типичные маршруты, чтобы подобрать попутчика, которому максимально по пути. Благодаря этому поездка обходится дешевле, чем в «Экономе», а время в дороге увеличивается в среднем всего на семь минут. Одновременно в машине могут ехать только двое попутчиков, приложение заранее предупредит об этом.

Чаще всего тарифом «Вместе» пользуются в Уфе: на него приходится 10% всех поездок в тарифах «Вместе», «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт+». Далее следуют Саратов (9,8%) и Казань (7,7%). В пятёрку лидеров также входят Самара и Красноярск.

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