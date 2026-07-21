Ozon запустит логистический центр для крупногабаритных товаров в Пермском крае

В Пермском крае появится новый логистический центр Ozon для обработки крупногабаритных товаров площадью 40 тыс. кв. м. по полу. Запуск объекта запланирован на осень 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Новый логистический объект позволит Ozon быстрее и эффективнее доставлять заказы до покупателей, в особенности из малых городов и отдаленных населенных пунктов, а также создать в регионе новые рабочие места. Благодаря открытию склада местные предприниматели смогут быстрее отгружать товары на местный склад и развивать свой бизнес.

Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи курьерам в доставку. На складе можно будет разместить порядка 15 млн крупногабаритных товаров, а его мощности рассчитаны на обработку сотен тысяч заказов в день. Объект будет полностью соответствовать требованиям для обработки таких товаров — на нем будут установлены специальные стеллажи и погрузочная техника.

Число онлайн-заказов и товарооборот местных предпринимателей на Ozon в Пермском крае продолжает увеличиваться. По итогам первого полугодия количество заказов в регионе выросло на 90% год к году. На каждого клиента сегодня приходится в среднем на 60% больше заказов, чем годом ранее. А около 40% заказов делают клиенты из городов и поселений до 50 тыс. человек. Число заказов из таких городов год к году увеличилось на 95%, а количество покупателей из малых городов — на четверть.

Сегодня вместе с цифровой платформой Ozon продолжают развивать бизнес более 5 тыс. местных продавцов. По итогам 2025 г. их совокупный оборот превысил 25 млрд руб. — это почти на треть больше, чем годом ранее. А в первом полугодии 2026 г. оборот составил более 12,5 млрд руб.

Многие предприниматели региона предлагают клиентам уникальную продукцию — для них в 2026 г. при поддержке центра «Мой бизнес» Пермского края была запущена витрина Ozon «Сделано в Пермском крае». Продавцы могут бесплатно разместить свою продукцию на витрине маркетплейса и продвигать ее на 67 млн клиентов по всей стране.

Новый объект дополнит уже существующую в регионе логистическую инфраструктуру Ozon — в Пермском крае действует логистический центр площадью свыше 100 тыс. кв. м по полу. На нем можно разместить более 35 млн товаров и обрабатывать порядка 1 млн заказов в день. В его составе — сортировочный центр площадью 20 тыс. кв. м, где товары распределяются по направлениям доставки. А также хаб, через который заказы передаются курьерам в доставку напрямую до клиентов либо в свыше 1,6 тыс. пунктов выдачи заказов.

На своих складах Ozon использует новейшее автоматизированное оборудование, к примеру, 3D-сортеры, способные обрабатывать до 10 тыс. посылок в час. Это в два-три раза превышает скорость ручной сортировки. Также маркетплейс внедряет конвейеры для перемещения товаров между различными зонами и уровнями склада. Они могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. Автоматизированные решения внедряет команда разработки Ozon Tech в собственной робототехнической лаборатории. На данный момент в команде задействовано около 8,5 тыс. ИT-инженеров.