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Ozon снижает тарифы

Ozon снизил тарифы для схемы FBS — когда продавец хранит товары у себя и передает их маркетплейсу только в момент отправки покупателю. Новые сниженные тарифы вступили в силу 23 июля 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

За самостоятельную отгрузку в сортировочные центры продавец теперь вообще не платит. Стоимость отгрузки в пункты выдачи снизилась в nhb раза, выезд курьера Ozon на склад продавца стал на 22% дешевле. Также увеличили время отгрузки заказов без штрафов и наценок: для отгрузки на ПВЗ дали дополнительные 24 часа, для сортировочных центров - дополнительно от 24 до 36 часов.

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Улучшения коснутся и схемы FBO — когда товары хранятся и обрабатываются на складе Ozon: с 24 июля до 15 сентября 2026 г. доставка товаров по кросс-докингу до складов в девяти кластерах станет бесплатной, а выезд курьера станет дешевле на 22%. Также снизится стоимость обработки товаров при отгрузке: при поставке через склады и сортировочные центры она обнулится, а при передаче курьеру станет ниже на 16% для коробок и почти на 37% для палет.

Теперь продавцы могут с большей выгодой распределять ассортимент, используя разные схемы логистики. Все склады, сортировочные центры и хабы доставки Ozon продолжают работать в обычном режиме.

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