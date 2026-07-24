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В приложении «ОТП Банка» появилась возможность оплаты подписки на Perplexity

«ОТП Банк» сообщил о расширении перечня зарубежных цифровых сервисов, доступных для оплаты в мобильном приложении. Теперь клиенты могут оформить подписку на Perplexity – популярный ИИ-сервис для поиска информации, анализа данных и работы с контентом.

«Мы продолжаем добавлять в витрину зарубежных сервисов наиболее востребованные цифровые продукты. Наша задача – сделать доступ к ним простым и удобным: оформить подписку можно за несколько кликов прямо в мобильном приложении «ОТП Банка», – отметил Григорий Мирзоян, директор по развитию продуктов с дополнительной ценностью «ОТП Банка».

Для оплаты необходимо открыть в приложении раздел «Оформить», перейти в витрину «Польза+», выбрать «Зарубежные сервисы», найти Perplexity и оплатить подписку через СБП.

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