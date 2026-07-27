«Купер» полностью перенес ИТ-инфраструктуру в Cloud.ru для повышения стабильности работы сервиса

Сервис доставки «Купер» полностью перенес ИТ-инфраструктуру в облако Cloud.ru. Миграция позволила компании повысить стабильность работы сайта и приложения, а также оптимизировать инфраструктуру для растущих потребностей компании. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

За счет этого «Купер» сохранил устойчивую работу даже в периоды максимальных нагрузок на сервис. Дополнительно компания усилила прозрачность управления расходами. С помощью API и FinOps-практик сервис в реальном времени собирает данные о потреблении ресурсов, может выявить и оптимизировать избыточные мощности.

«Купер» работает в 360 городах России и обрабатывает десятки тысяч запросов в секунду. На фоне продолжающегося роста сервису потребовалась более производительная продакшен-среда, которая могла бы выдерживать нагрузки в пиковые периоды и оперативно наращивать мощности при необходимости.

В процессе миграции инфраструктуру «Купер» разделили на несколько логически изолированных уровней: внешний периметр для обработки пользовательских запросов, демилитаризованную зону для всего входящего трафика и закрытый контур бэкенда для баз данных, систем обработки заказов и аналитических сервисов. Такая архитектура позволяет независимо масштабировать разные части платформы, повышает управляемость среды и дополнительно снижает риски атак на критичные компоненты.

«"Купер" — компания со зрелыми ИТ-процессами, которая активно использует современные технологии и применяет лучшие практики индустрии. Поэтому перед нами стояла задача не просто провести миграцию, но и повысить производительность сервисов, не допустив при этом роста операционных затрат. В результате наш клиентоцентричный подход принес заказчику ощутимую выгоду и одновременно усилил и подготовил платформу Cloud.ru к новым запросам рынка», — сказала Дарья Фролова, директор департамента по работе с корпоративными клиентами Cloud.ru.

«Миграция нашей инфраструктуры в Cloud.ru заметно укрепила технологическую платформу компании. Теперь за счет высокой масштабируемости мы можем стабильно обрабатывать данные любых объемов. Это дополнительно обеспечивает бесперебойную работу сервиса», — сказал Андрей Хышов, директор по технологиям «Купер».