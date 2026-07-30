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МТС поможет предприятиям Прикамья закупать электроэнергию на оптовом рынке

МТС запустила сервис, который упростит производствам Пермского края доступ к оптовому рынку электроэнергии (ОРЭМ). Решение ориентировано на предприятия с суммарной мощностью от 750 кВт и обеспечивает сопровождение на всех этапах — от расчета экономического эффекта до первого счета на оптовом рынке. Выход на энергорынок позволит пермским компаниям сэкономить десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис берет на себя всю организационную работу: подготовку документов, взаимодействие с регуляторами, согласование точек поставки. Также он поможет установить и настроить систему коммерческого учета электроэнергии, которая проходит все проверки и допускается на оптовый рынок. При этом оборудование остается в собственности клиента и не привязывается к конкретному поставщику. Это позволяет предприятиям легко менять сбытовую организацию или возвращаться на розничный рынок без перестройки системы учета.

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Решение подходит для производств мощностью от 750 кВт до 20 МВт: металлургия, целлюлозно-бумажные комбинаты, тепличные хозяйства, химическая промышленность, холодильные склады, центры обработки данных. Для крупных предприятий свыше 20 МВт, включая цементные и стекольные заводы, мясокомбинаты, горно-обогатительные комбинаты, экономия может достигать сотен миллионов рублей в год.

«Для промышленных предприятий Прикамья оптимизация расходов становится одной из ключевых задач в текущих условиях. Наш сервис помогает компаниям выйти на оптовый энергорынок и закупать электроэнергию по более низким ценам, минуя посредников. Это реальная экономия, которая окупается уже в первый год. Кроме того, мы предоставляем гибкие варианты хранения данных – в облаке МТС, на собственных серверах клиента или в гибридной схеме, в зависимости от требований к безопасности», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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