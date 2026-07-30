Ученые МФТИ разработали систему для честной проверки торговых стратегий криптовалют

Ученые МФТИ разработали систему, которая проверяет торговые стратегии для криптовалют в условиях, максимально приближенных к реальному рынку. Она учитывает комиссии, проскальзывание, ликвидность и другие факторы, которые обычно не попадают в подобные исследования. Проверка показала, что многие стратегии, которые выглядят прибыльными при стандартном тестировании, теряют эффективность после учета реальных рыночных условий. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Моментум-стратегии — популярный подход в алгоритмической торговле. Он основан на том, что цена актива может некоторое время продолжать движение в прежнем направлении. Такие стратегии давно используют на финансовых рынках, но для криптовалют их чаще оценивают в упрощенных условиях, не учитывая торговые издержки, особенности исполнения сделок и смену рыночных циклов. Из-за этого стратегия может хорошо выглядеть на исторических данных, но терять эффективность после запуска.

Ученые кафедры «Блокчейн» МФТИ решили проверить, как работают моментум-стратегии в условиях реального рынка. Для этого они разработали систему тестирования и собрали почасовые данные по спотовому рынку и бессрочным фьючерсам за восемь лет.

«Наша система шаг за шагом воспроизводит работу стратегии так, как если бы она торговала в реальном времени. На каждом этапе она использует только те рыночные данные, которые доступны в момент принятия решения. Затем рассчитывает результат сделки с учетом комиссий, проскальзывания, ликвидности и стоимости финансирования бессрочных контрактов. После этого алгоритм переходит к следующему временному отрезку и повторяет расчет уже на новых данных. Такой подход исключает использование информации из будущего и позволяет оценить, как стратегия повела бы себя в реальной торговле», — сказал Максим Егоров, выпускник кафедры “Блокчейн” МФТИ.

Результаты проверили статистическими методами. Это помогло убедиться, что стратегия показала результат не из-за случайного подбора параметров, а работает на разных участках рынка.

Исследование показало, что после такой проверки главным преимуществом моментум-стратегий становится не максимальная доходность, а способность снижать потери во время резких падений рынка.

Авторы прогнали через систему 132 варианта стратегии. Оказалось, что доверять одному, самому удачному на истории варианту нельзя: после поправки на случайный перебор его результат статистически неотличим от везения, а именно на такой логике строится большинство прежних выводов о доходности крипто-моментума. При этом сам эффект не исчезает. Если оценивать стратегию в среднем и собирать портфель из нескольких вариантов, она остается устойчиво прибыльной, а ее ключевым свойством становится снижение потерь во время обвалов рынка: просадка сокращается более чем вдвое, с 67 до 29%.

«Наша система может стать основой для оценки и создания новых инвестиционных продуктов на криптовалютном рынке. Мы показали, что такие продукты можно проверять в условиях, близких к реальной торговле, и заранее оценивать, насколько хорошо они защищают капитал во время сильных рыночных спадов. Сейчас в России формируется нормативная база для регулирования цифровых финансовых активов, поэтому инструменты с контролируемым уровнем риска могут стать особенно востребованными», — сказал Максим Егоров.

В дальнейшем ученые планируют проверить другие классы торговых стратегий и расширить исследование на новые типы криптоактивов.