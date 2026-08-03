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«АльфаСтрахование» перешла на российские сертификаты безопасности для сайта и мобильного приложения

Компания «АльфаСтрахование» сообщила о переходе на российские сертификаты безопасности удостоверяющего центра Минцифры России для сайта и мобильного приложения. Это необходимо для защиты данных клиентов и позволяет обеспечить стабильный доступ к сервисам компании.

Зарубежные компании-эмитенты сертификатов больше не могут гарантировать безопасность и непрерывность работы своих продуктов для российских организаций. В связи с этим отзываются сертификаты безопасности, необходимые для просмотра сайтов российских компаний в браузерах Chrome, Edge, Safari, Firefox и др.

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Поэтому большинство российский компаний внедряют отечественные сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры России.

Чтобы и дальше пользоваться сервисами без ограничений, а подключение было защищенным, важно установить российские сертификаты безопасности на свое устройство или перейти на «Яндекс Браузер», в который по умолчанию встроена поддержка российских сертификатов, отмечают в «АльфаСтраховании».

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