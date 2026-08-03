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«StarLine Навигатор» покажет, где есть топливо и сколько придется ждать на АЗС

В условиях повышенного спроса на топливо и очередей на автозаправочных станциях российские автомобилисты получили новый инструмент для планирования поездок. В приложении «StarLine Навигатор» появилась актуальная информация о наличии топлива на АЗС, их загруженности и прогнозе времени ожидания. Об этом CNews сообщили представители StarLine.

Для расчета прогноза используются обезличенные данные миллионов пользователей StarLine. Алгоритмы анализируют динамику посещаемости автозаправочных станций и время пребывания автомобилей на их территории, после чего формируют прогноз загруженности и предполагаемого времени ожидания.

«Сегодня для автомобилистов важно понимать, где можно быстро заправиться. Мы добавили в StarLine Навигатор информацию, которая помогает экономить время и принимать решение еще до приезда на АЗС», – сказали в НПО «СтарЛайн».

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«StarLine Навигатор» – навигатор с возможностью управления охранными и сервисными функциями автомобиля в едином интерфейсе. Для построения маршрутов и оценки дорожной ситуации используются обезличенные данные миллионов пользователей StarLine, благодаря чему информация о дорожной обстановке и времени в пути остается актуальной.

Приложение работает на всей территории России и доступно для бесплатного скачивания в Google Play, App Store и RuStore.

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