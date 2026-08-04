CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Андромеда» запустила консенсус-прогнозы c историей изменения ожиданий

Информационно-аналитическая платформа «Андромеда» представила новый интерактивный инструмент отображения консенсус-прогнозов в форме агрегированных оценок десяти ведущих аналитических домов по ключевым финансовым показателям и мультипликаторам компаний. Инструмент позволяет инвесторам в едином интерфейсе видеть регулярно обновляемые рыночные ожидания ведущих аналитических организаций по будущим финансовым показателям эмитентов и их историческую динамику.

Пользователям «Андромеды» доступны консенсус-прогнозы показателей отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса, денежного потока, мультипликаторов и доходностей – всего более 15 финансовых показателей на каждую компанию, включая агрегированные данные и детализацию по оценкам каждого из аналитических домов. Теперь пользователям не нужно вручную собирать прогнозы аналитиков с различных площадок – на «Андромеде» все данные доступны в режиме единого интерфейса. Это экономия часов рутинной работы, затрачиваемых каждую неделю при регулярном мониторинге портфеля или инвестидеи.

На старте сервис охватывает более 70 публичных компаний и агрегирует оценки 10 ведущих российских аналитических организаций – на сегодняшний день это самый широкий охват консенсусных данных в едином интерфейсе среди отечественных платформ. Консенсус-прогноз доступен в разделе «Финансовый анализ» (FA).

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Дмитрий Глушаков, генеральный директор АО «Эйлер Аналитические Технологии», разработчика платформы «Андромеда»: «Консенсус-прогноз – это инфраструктурный элемент зрелого рынка. Там, где его нет, у каждого инвестора своя версия реальности, собранная из случайного набора источников, и рынку сложнее сформировать общее понимание справедливой стоимости. Когда речь идет об инвестициях на миллиарды рублей, второе мнение – это необходимость, для институциональных клиентов точность прогнозов имеет критическое значение. Запуск этого функционала соответствует нашему видению развития платформы: «Андромеда» помогает инвесторам быстро принимать правильные инвестиционные решения и пропускать плохие инвестиционные идеи. Но мы закладываем и более долгосрочный инструмент: по мере накопления данных на платформе будет формироваться исторический архив того, как консенсус аналитиков менялся и соотносился с реальной динамикой цен. Исторические данные могут объяснить, почему акция растет или падает и как прогноз аналитиков влияет на ее цену. Дополнительно массив исторических данных позволит оценивать качество аналитики в ретроспективе и принимать инвестиционные решения с опорой на верифицированную экспертизу».

В III квартале 2026 г. в «Андромеде» готовится к публикации консенсус-прогноз по макро-показателям и ценам на сырьевые товары.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вместо миллиарда сайтов доступны несколько десятков. 60% мобильных интернет-сессий проходят по «белым спискам». Россияне задают вопросы

Баллы за кристаллы. Власти ужесточают требования к многокристальным чипам. Электронщики говорят, что это по ним ударит

Российский хостинг-провайдер из-за санкций лишился зарубежной площадки

CNews открывает «Школу Роста»: интенсивное обучение цифровым технологиям для бизнеса

Создан бесплатный шрифт, который не могут прочитать нейросети. Он защищает сайты от сбора данных ИИ-ботами

Российский разработчик получил патент США на распознавание документов в браузере

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще