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EMC обучил более 5000 медицинских специалистов за год на платформе «МТС Линк»

Европейский медицинский центр (EMC) провел занятия для более чем 5000 профильных специалистов в 2025 г. с помощью платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Клиника обучает своих сотрудников и организует открытые программы для внешних слушателей. Специалисты со всей страны могут дистанционно подключаться к лекциям ведущих российских и международных экспертов, без поездок и отрыва от работы. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Ежегодно клиника организует более 60 лекций и профессиональных конференций в онлайн- и гибридном формате, отдельные события собирают до 1000 участников. Мероприятия открыты для посещения медицинским специалистам со всей страны. Чтобы сохранять результативность обучения вне зависимости от его формата, в EMC применяют функции платформы: контроль присутствия и активности слушателей, тестирование, опросы и формирование статистики по участникам.

Для внутреннего обучения сотрудников в EMC также используют «МТС Линк». На платформе проводят инструктажи и лекции, посвященные изменениям в законодательстве, новым стандартам медицинской помощи и моделям работы внутри клиники. Онлайн-формат объединяет более 3 тыс. сотрудников пяти клиник сети.

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«Мы используем «МТС Линк» уже несколько лет. При выборе платформы для нас было важно, чтобы она подходила под все форматы, которые мы применяем в обучении и рабочих процессах. Отдельное внимание мы уделяли стабильности соединения и оперативной работе технической поддержки. Сейчас процесс обучения выстроен предсказуемо и позволяет нам сосредоточиться на содержании программ, а не на технических рисках», — сказала руководитель центра образовательных программ Европейского медицинского центра Яна Апарина.

«Онлайн-формат убирает главный барьер для специалистов из регионов — необходимость ехать в крупные центры за знаниями. Врач может подключиться к лекции и сразу забрать в работу конкретные подходы к диагностике и лечению. Это ускоряет обновление практик в региональных клиниках и напрямую влияет на качество медицинской помощи по всей стране. Наша задача — дать медицинским организациям удобный инструментарий. Мы регулярно расширяем его, например, добавили функции на базе ИИ: за несколько минут можно получить конспект лекции и ее краткое содержание. Это упрощает обучение — врачам не нужно отвлекаться на записи, а ключевые моменты можно быстро повторить», — сказал директор по работе с индустрией здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.

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