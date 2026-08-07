Медицина стала самым популярным направлением у московских абитуриентов в 2026 году

В период подачи документов в учебные заведения в 2026 г. столичные абитуриенты чаще всего посещали сайты крупных вузов и колледжей медицинского профиля — на них пришлось около 40% посещений. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные пользователей на сайтах учебных заведений, специализирующихся на определенных областях знаний. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На втором месте по интересу оказались сайты учебных заведений авиационного профиля — на них пришлось 16% посещений. Следом расположились ресурсы вузов и колледжей, связанных с радиосвязью, — 15%. На четвертом расположились музыкальные учебные заведения (13%), и на пятом — театральные вузы и колледжи (9%). На дизайн и декоративно-прикладное искусство пришлось лишь 7%.

Интерес к образовательным направлениям заметно различался у девушек и юношей. Самая высокая доля девушек зафиксирована среди посетителей сайтов вузов и колледжей, ориентированных на дизайн — 61%. Девушки также преобладали среди аудитории ресурсов медицинского (56%), музыкального (55%) и театрального направлений (53%).

Юноши чаще составляли аудиторию сайтов технических учебных заведений. Их доля среди посетителей ресурсов авиационного профиля достигла 63%, а сайтов вузов и колледжей, связанных с радиосвязью, — 60%.

Различия заметны в интересе к сайтам учебных заведений, где представлено направление радиосвязи. Доля девушек, посещавших сайты профильных колледжей, составила 47%, тогда как ресурсы университетов — лишь 39%. У юношей разрыв в сегменте авиационного направления тоже оказался заметным: ресурсы авиаколледжей посещали 70%, университетов — 80%.

Среди сайтов профильных университетов больше всего внимания столичных абитуриентов привлекли Сеченовский Университет, Московский авиационный институт и Московский технический университет связи и информатики. Среди колледжей наиболее популярными оказались сайты столичного Медицинского колледжа №1, колледжа связи № 54 им. П. М. Вострухина и Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории.