«М.Видео» и «Яндекс» объединили рекламные возможности на платформе «Яндекс Ритейл Медиа»

«М.Видео» и «Яндекс» начали интеграцию рекламных поверхностей омниканального маркетплейса «М.Видео» — сайта и приложения — в платформу «Яндекс Ритейл Медиа». Теперь рекламодатели смогут запускать медийную рекламу и продвижение карточек товаров на площадках «М.Видео» напрямую через сервис продвижения «Яндекс Директ».

Для рекламодателей «Яндекса» это доступ к новому крупному рекламному инвентарю через уже привычный сервис — с прозрачной аналитикой и едиными метриками эффективности. «Яндекс Директом» сегодня пользуются более 630 тыс. рекламодателей. Для «М.Видео» партнерство означает рост числа потенциальных рекламодателей за счет этой аудитории. Брендам, которые раньше вели рекламные кампании на маркетплейсе и в «Директе» отдельно друг от друга, больше не требуется распределять бюджет и ресурсы между двумя кабинетами — размещение консолидировано в одном интерфейсе.

«Для производителя наличие товара на полке физического или онлайн-магазина — это только часть пути к покупателю. Наше партнерство с «М.Видео» даст брендам возможность встретить своего покупателя именно там, где он принимает решение о покупке — на страницах и в приложении маркетплейса, — используя уже привычный сервис Яндекса для продвижения. Это ещё один шаг к тому, чтобы реклама работала как часть единой воронки продаж — от знакомства с брендом до покупки, независимо от того, на какой площадке эта покупка происходит», — сказал Олег Иванов, директор по развитию рекламных продуктов рекламной сети «Яндекса».

«Наше партнёрство объединяет охват и технологии «Яндекса» с данными «М.Видео» о реальных покупках более 80 млн клиентов онлайн и офлайн. Рекламодатели запускают кампании в привычном «Яндекс Директе», где алгоритмы теперь учатся на данных о продажах, совершенных внутри экосистемы «М.Видео», а не только на кликах — значит, оптимизация идёт на реальный результат, а не только на промежуточные метрики. Для «М.Видео» это ещё один шаг к развитию полноценной retail media-платформы как части нашей омниканальной экосистемы», — отметил директор по маркетингу «М.Видео» Андрей Скачёк.

Продвигать товары в сети «Яндекс Ритейл Медиа» через «Директ» могут производители и дистрибьюторы — им доступны карточки товаров и медийные форматы, связанные напрямую с покупкой (переход с рекламы на карточку товара и оттуда — к покупке). Сегодня «Яндекс Ритейл Медиа» объединяет более 30 ритейлеров из сфер фармацевтики и здоровья, бытовой техники и электроники, авто, DIY, FMCG.