«Самокат» запустил функцию «Заказать другому»: отправлять продукты близким стало проще

В «Самокате» появилась новая опция – «Заказать другому». Она позволяет оформить заказ для другого человека, достаточно указать его номер телефона и адрес. После этого получателю придет сообщение с уведомлением о заказе. Об этом CNews сообщили представители «Самоката».

Новая опция появилась в ответ на распространенный пользовательский сценарий: многие оформляют заказы не только для себя, но и для близких. Покупают продукты родителям, отправляют небольшие сюрпризы друзьям или поддерживают коллег после тяжелого дня. Теперь сделать это стало проще и быстрее.

Раньше, чтобы оформить заказ для другого человека, пользователям приходилось вручную указывать данные получателя в комментарии к заказу. Теперь эта возможность стала отдельной опцией в приложении, а оформление заказа занимает всего несколько нажатий. Имя и телефон получателя будут указаны сразу в соответствующих полях, чтобы курьер-партнер мог с ним оперативно связаться и уточнить детали при необходимости.

«Мы развиваем «Самокат», опираясь на реальные привычки и потребности пользователей, а также их обратную связь. Часто именно небольшие улучшения, которые делают привычные действия проще и помогают беречь время, дают пользователям много положительных эмоций. Функция «Заказать другому» появилась именно так: мы увидели, что пользователи регулярно оформляют заказы для близких, и сделали этот процесс более понятным, удобным и комфортным», — сказал Владимир Ляпунов, директор продуктовой вертикали в «Самокате».