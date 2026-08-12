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Местные жители и отдыхающие увеличили трафик в районе Патрокл во Владивостоке

Аналитики «МегаФона» отмечают, что летом 2026 г. в бухте Патрокл во Владивостоке и близлежащем крупном жилом микрорайоне объем передачи данных заметно вырос — почти на 60% больше, чем годом ранее. Абоненты здесь стали чаще пользоваться современными технологиями в смартфонах. Количество пользователей технологии VoLTE (голосовые вызовы через LTE), выросло на 21%, а видеозвонками — на 4%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Более широкие возможности для проведения мероприятий, работы бизнеса и комфортная связь для жителей новых ЖК стали возможны благодаря масштабной модернизации телеком-сети в этом районе Владивостока. Инженеры «МегаФона» усилили сеть 4G, объединив в единую цифровую зону популярные места отдыха и новые жилые комплексы. В микрорайоне было построено несколько новых базовых станций, что позволило увеличить емкость сети в 2 раза, равномерно распределить нагрузку и обеспечить стабильные скорости мобильного интернета до 40 Мбит/с даже в часы пик.

«Рост мобильного трафика и активное использование цифровых сервисов показывают, что район становится полноценной цифровой экосистемой. Телеком-инфраструктура обеспечивает стабильный интернет для десятков тысяч местных жителей, отдыхающих и участников массовых мероприятий. Абоненты могут комфортно пользоваться мобильной связью в повседневной жизни: от видеозвонков и быстрых платежей до надежной навигации и удаленной работы», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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