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На B2B-витрине Ozon появится возможность получать единый комплект документов от маркетплейса

Ozon продолжает развивать свою B2B-витрину для бизнеса. Теперь у корпоративных клиентов появится возможность покупать товары у сотен тысяч продавцов без сложного документооборота — все закрывающие документы можно будет получать от одного поставщика — Ozon. Об этом CNews сообщил представитель маркетплейса.

Сейчас, оформляя заказ с разными товарами от нескольких продавцов, клиент получает столько же комплектов документов — от каждого поставщика отдельно, но после запуска обновления на этапе оплаты можно будет выбрать единого контрагента. В этом случае все закрывающие документы будут приходить от Ozon, независимо от того, сколько продавцов участвуют в заказе. Это упростит документооборот и избавит от необходимости согласовывать каждого нового поставщика.

«Российский рынок B2B-закупок активно переходит в цифровую среду, а платформы берут на себя то, что раньше требовало участия целого отдела закупок. Сейчас на первый план выходят скорость, удобство и контроль. При этом одна из главных проблем корпоративных клиентов — сложность документооборота. Каждый новый поставщик требует проверок, согласований и внесения в учетную систему. На сегодняшний день на витрине Ozon для бизнеса уже свыше 600 тыс. клиентов и нашей задачей было облегчить этот процесс, ускорить его и снизить административную нагрузку на бизнес», — сказала Ольга Кирющенко, руководитель B2B-направления Ozon.

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Новый функционал рассчитан на крупные компании, которые работают на общей системе налогообложения и заинтересованы в том, чтобы иметь одного поставщика по документам. Нововведение позволит клиентам выбирать наиболее подходящие предложения среди более чем 400 млн товаров, а счета и закрывающие документы всегда получать от одного юридического лица.

При этом документы, как и прежде, будут формироваться по факту доставки. Если доставок было несколько в разные дни, УПД также будет несколько, но уже от одного контрагента.

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