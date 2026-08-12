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Сначала интернет, потом оплата: почему ямальцы массово переходят на формат тест-драйва цифровых услуг

Жители Ямала меняют подход к выбору домашнего интернета и связи, отказываясь от покупок «вслепую». «Ростелеком» зафиксировал высокий рост интереса к формату «Тест-драйв» — осознанному потреблению, когда семья сначала бесплатно проверяет качество сервисов в реальных бытовых условиях, и лишь затем принимает решение об их оплате. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Эксперты компании отмечают, что в 2026 г. 47% ямальцев предпочли тестировать исключительно скоростной домашний интернет. Еще 41% жителей округа выбрали для проверки комплексные пакеты, включающие интерактивное телевидение, онлайн-кинотеатр и мобильную связь.

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Артем Гроховский, житель Ноябрьска: «Я часто беру рабочие проекты на дом, а детям нужен стабильный интернет для школьных заданий, хотя чаще для просмотра мультиков. Поэтому для нас критически важно, чтобы сеть не подводила в самый неподходящий момент. Выбирать провайдера просто по рекламе не хотелось. Подключили "Тест-драйв" и проверили, как оборудование справится с нашими реальными задачами».

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Мы непрерывно развиваем телеком-инфраструктуру в городах и селах округа — сегодня оптические сети "Ростелекома" охватывают уже 99% домохозяйств Ямала. При этом мы понимаем, что людям нужны не абстрактные мегабиты, а комфорт и уверенность в качестве. Формат "Тест-драйва" снимает психологический барьер первого шага: семья может в привычном ритме протестировать любые сервисы — от удаленной работы до онлайн-игр — понять, какой именно уровень цифрового комфорта им подходит, и только потом сделать осознанный выбор».

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