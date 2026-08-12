Виртуальную инфраструктуру для разработчика технологий для отправки сообщений развернули в «Турбо Облаке»

Компания «Раппорто», разработчик технологий для отправки сообщений через SMS и мессенджеры, переносит часть ИТ-ресурсов на платформу «Турбо Облако». В рамках проекта для заказчика развернули виртуальную инфраструктуру и настроили резервное копирование. Новая среда стала основой для дальнейшего перехода к управлению инфраструктурой как кодом — подходу, при котором параметры ИТ-ресурсов описываются в виде кода и могут воспроизводиться по единым правилам. Об этом CNews сообщили представители «Турбо Облако».

Сервисы «Раппорто» требуют стабильной и гибкой инфраструктуры, которая позволяет быстро масштабировать вычислительные мощности, изменять конфигурации и обеспечивать восстановление систем при технических сбоях. Ранее ресурсы компании были распределены между несколькими облачными средами. В рамках развития ИТ-ландшафта «Раппорто» решила консолидировать часть инфраструктуры в «Турбо Облаке».

Облачный провайдер предоставил заказчику виртуальные вычислительные ресурсы по модели IaaS (инфраструктура как услуга). Теперь специалисты «Раппорто» могут управлять виртуальной инфраструктурой через единый личный кабинет, самостоятельно создавать и настраивать необходимые ресурсы, а также постепенно переносить на новую площадку связанные с сервисами системы.

Дополнительно для компании развернули сервис резервного копирования. Он позволяет создавать копии данных и конфигураций инфраструктуры и использовать их для восстановления в случае сбоев. В сочетании с IaaS это формирует основу для дальнейшей автоматизации процессов: инфраструктурные настройки можно описывать, повторно использовать при развертывании сред и контролировать изменения без необходимости выполнять каждую операцию вручную.

Антон Лазуткин, руководитель отдела эксплуатации ИТ-инфраструктуры: «Для нас было важно уйти от инфраструктуры, где значительная часть изменений требует ручной работы и зависит от отдельных специалистов. При выборе площадки мы смотрели не только на вычислительные ресурсы, но и на возможность управлять ими как кодом, быстро масштабировать среды, восстанавливать данные и получать оперативную техническую поддержку. “Турбо Облако” стало для нас надежной основой для поэтапного переноса систем и дальнейшей автоматизации инфраструктуры. Отдельно отмечу работу выделенного технического аккаунт-менеджера: вопросы решаются быстро и с пониманием архитектуры наших сервисов».

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако»: «Ключевой запрос клиента — платить только за реально используемые мощности и легко наращивать их по мере роста нагрузки, не закладывая избыточный запас. В проекте с “Раппорто” мы реализовали именно такую модель: заказчик получает гибкость в расходах и возможность оперативно адаптировать инфраструктуру под текущие задачи без лишних затрат».