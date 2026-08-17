«АльфаСтрахование» обеспечит гарантийную защиту электроники с «Авито» от частных продавцов

Компания «АльфаСтрахование» стала партнером сервиса «Авито Гарантия»: теперь защиту можно оформить при покупке электроники не только у профессиональных, но и у частных продавцов. Помимо смартфонов, программа распространяется на ноутбуки, планшеты, видеокарты и игровые приставки – новые и бывшие в употреблении. Об этом CNews сообщил представитель компании «АльфаСтрахование».

Рынок ресейла электроники продолжает расти: пользователи все чаще выбирают вторичный рынок как возможность приобрести технику по более выгодной цене. По данным «Авито», около 3 млн пользователей покупают электронику на платформе каждый месяц. При этом одним из ключевых факторов при выборе устройства остаются уверенность в его качестве и безопасность сделки. Расширение программы «Авито Гарантия» позволит сделать такие покупки еще более надежными.

Сервис доступен по всей России, где работает «Авито Доставка». Оформить гарантию можно в мобильном приложении, а также через мобильную и десктоп-версию сайта одновременно с заказом товара.

«Сегодня ресейл электроники – это уже не компромисс, а осознанный выбор миллионов пользователей. Вместе с развитием рынка растут и ожидания покупателей: им важно получать такой же уровень уверенности при покупке техники «с рук», как и при покупке нового устройства в традиционной рознице. Мы последовательно развиваем сервисы, которые помогают снизить риски при онлайн-покупках и повышают доверие между пользователями. Расширение «Авито Гарантии» на покупки у частных продавцов – еще один шаг в этом направлении», – отметила Евгения Одинцова, директор бизнес-направления «Электроника и Бытовая техника» в «Авито».

После оформления покупатель получит ссылку на страховой полис в чате «Авито», а также SMS с инструкцией, как действовать в случае обнаружения неисправности. Гарантия действует в течение 90 дней после получения заказа. Если за это время будут выявлены скрытые внутренние дефекты, о которых не рассказал продавец, покупатель сможет оформить гарантийный случай. После диагностики устройство отремонтируют, а если восстановление окажется невозможным, покупатель получит денежную компенсацию в соответствии с условиями программы.

«Авито Гарантия» – это про дополнительную уверенность покупателя в своей покупке. Страховая защита позволяет спокойно пользоваться товаром после получения и обратиться за помощью, если обнаружится неисправность. Мы рады вместе с «Авито» делать покупки более комфортными и предсказуемыми для покупателей», – сказал Даниил Минчаков, руководитель направления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование».

Стоимость гарантии составляет до 3% от стоимости товара, а максимальная цена устройства, для которого можно воспользоваться сервисом при доставке в пункт выдачи заказов, – 150 тыс. руб.