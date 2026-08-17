RuStore запустил оплату для пользователей в Белоруссии

Пользователям магазина приложений RuStore в Республике Беларусь стали доступны местные способы оплаты. Они могут оплачивать приложения и внутренний контент в белорусских рублях с помощью карт национальной платежной системы «БелКарт» или через ЕРИП — систему оплаты товаров и услуг через банковские сервисы. Об этом CNews сообщил представитель RuStore.

«Мы видим растущий интерес белорусских пользователей к приложениям и играм в RuStore и хотим сделать их покупки максимально удобными. Теперь оплачивать приложения и внутренний контент можно привычными для Беларуси способами. Для разработчиков это возможность расширить присутствие на рынке, привлечь новую аудиторию и увеличить доход. Интерес со стороны разработчиков из Беларуси уже заметен: по количеству опубликованных приложений они занимают второе место среди зарубежных партнеров магазина, — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Новые платежные инструменты доступны разработчикам в Pay SDK версии 11.0.0.