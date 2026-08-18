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«МТС Ads Premium Video» и «Кион» запустили новый формат рекламы

«МТС Ads Premium Video» и «Кион» представили «Брендированную киноколлекцию» — новый рекламный формат. Это полноценная интеграция бренда в пользовательский сценарий выбора и просмотра контента. Рекламодатель получает собственную брендированную витрину с редакционной подборкой фильмов и сериалов, а подписчики «Кион» впервые видят рекламу на платформе.

В рамках формата для бренда создается персональный лендинг внутри онлайн-кинотеатра, где редакция «Кион» вручную отбирает 30 единиц контента — учитывая аудиторию, продукт или позиционирование рекламодателя. Например, туристическая компания может создать свою витрину с фильмами о путешествиях. Каждому фильму из коллекции предшествует единственный в блоке преролл бренда, что обеспечивает эмоциональную связь между брендом и кино, а также максимальное внимание аудитории.

«Брендированная киноколлекция» доступна на всех платформах «Кион»: сайте, мобильных приложениях и Smart TV. На данный момент формат в тестовом режиме позволяет охватить не только зрителей без подписки, но и премиальную аудиторию подписчиков, которые ранее не сталкивались с рекламой на сервисе. Кроме того, в проекте задействуется оригинальный контент «Кион», который прежде был закрыт для рекламных интеграций.

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Продвижение коллекции осуществляется через главные редакционные баннеры на стартовой странице и видеоролики на внутренних страницах — в тех же разделах, где промоутируется топовый и новый контент. Это гарантирует максимальную видимость и привлекает внимание всей аудитории сервиса.

Интеграция органично вписана в пользовательский сценарий: зритель приходит за контентом, а бренд помогает ему сделать выбор. Такой подход повышает запоминаемость и узнаваемость продукта, формируя позитивную ассоциацию: бренд равно эксперт, который заботится о досуге зрителя.

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