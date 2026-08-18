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Voxys добавила в платформу OmniVox интеграции с Avito и hh.ru для автоматизации общения с кандидатами

Компания Voxys объявила о расширении возможностей омниканальной платформы OmniVox: добавлена интеграция с Avito и hh.ru для работы с кандидатами в массовом подборе. Новый функционал позволяет автоматизировать коммуникацию с соискателями сразу после отклика на вакансию: кандидат попадает в сценарий общения с ботом, который уточняет базовую информацию, отвечает на типовые вопросы и сопровождает его до следующего этапа. При необходимости диалог передается оператору или рекрутеру в едином интерфейсе платформы.

Интеграции с Avito и hh.ru работают по единой логике и помогают HR-командам быстрее обрабатывать входящий поток откликов, снижать нагрузку на рекрутеров и не терять кандидатов на первом этапе воронки. Для массового подбора это особенно важно: скорость первого ответа напрямую влияет на готовность кандидата продолжить коммуникацию и дойти до собеседования.

OmniVox объединяет коммуникации из разных цифровых каналов в одном рабочем окне. Рекрутеры и операторы могут работать с обращениями без постоянного переключения между внешними площадками, сохранять историю взаимодействия с кандидатом и контролировать его путь от отклика до передачи специалисту или следующего этапа подбора.

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«В массовом подборе важно как можно быстрее включиться в диалог с кандидатом после отклика. Интеграции OmniVox с Avito и hh.ru позволяют автоматизировать первый контакт: бот берет на себя первичное общение, помогает собрать базовую информацию и ответить на типовые вопросы, а оператор или рекрутер подключается тогда, когда действительно нужен живой диалог. Это снижает нагрузку на HR-команду и помогает не терять кандидатов между этапами», — отметила Светлана Хугаева, руководитель направления автоматизации HR в Voxys.

Развитие OmniVox для HR-направления отражает общий тренд на автоматизацию рекрутинговых коммуникаций. Для компаний с большим потоком откликов такие решения позволяют ускорить обработку кандидатов, повысить прозрачность HR-воронки и сделать процесс подбора более управляемым как для рекрутеров, так и для соискателей. Интеграции с Avito и hh.ru также отвечают на актуальный для рынка запрос — выбор стабильных текстовых каналов для общения с кандидатами. В условиях, когда доступность отдельных внешних каналов коммуникации может меняться, переписка внутри работных сайтов становится важным способом сохранить контакт с соискателем после отклика. OmniVox позволяет автоматизировать такие диалоги и передавать их рекрутеру или оператору при необходимости.

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