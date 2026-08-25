Sitronics Group: до 80% поддельных сайтов онлайн-магазинов создаются ИИ-конструкторами

В Sitronics Group сообщили о сезонном росте интернет-мошенничества. Специалисты компании также рассказали о том, как отличить фишинговый сайт от настоящего.

Сезонные факторы — подготовка к 1 сентября, гендерные праздники и Новый год — традиционно выступают мощными катализаторами мошеннической активности. В эти периоды наблюдается резкий рост числа фейковых интернет-магазинов, предлагающих востребованные целевые товары. Ежемесячно Роскомнадзор блокирует тысячи фишинговых ресурсов.

Однако реальное количество создаваемых злоумышленниками страниц превышает число заблокированных в 3-4 раза. Главная причина такой диспропорции — максимальная простота их технической разработки. Сегодня на глобальном рынке доступно более сотни специализированных ИИ-сервисов для автоматической генерации веб-страниц. По оценкам аналитиков, к концу 2026 г. объем индустрии умных конструкторов превысит $3 млрд, отмечают специалисты по информационной безопасности Sitronics Group.

В целом же успех киберпреступников строится на классических психологических уловках. Мошенники почти всегда используют таймеры обратного отсчета времени, создают иллюзию высокого спроса на товар и маскируют реальное назначение платежей в SMS-уведомлениях от банков. Например, одноразовый код, который на самом деле подтверждает перевод физическому лицу или привязку карты к чужому электронному кошельку, на фишинговом сайте отображается под видом стандартного кода для верификации покупки.

«Главное оружие против фишинга — базовая цифровая гигиена. Покупателям важно внимательно сверять URL-адреса магазинов на предмет скрытых опечаток и полностью игнорировать аномальные скидки существенно ниже среднерыночного уровня. Кроме того, существуют специальные сервисы, позволяющие проверить историю домена. Например, на платформе «Рег.ру» можно оперативно посмотреть дату регистрации сайта. Если ресурс создан совсем недавно, а сам бренд широко известен на рынке — перед вами с высокой долей вероятности фишинговый клон. Совершать покупки на таком портале категорически нельзя», — отметили в Sitronics Group.

Малый и средний бизнес в сезон распродаж страдает от действий мошенников не меньше рядовых покупателей. Именно поэтому компаниям необходим комплексный превентивный подход к безопасности, считают в компании. В числе необходимых мер — регистрация товарного знака в Роспатенте для оперативной блокировки карточек-клонов на маркетплейсах, превентивный выкуп созвучных доменных имен в популярных зонах, техническая настройка защитных почтовых протоколов SPF, DKIM и DMARC для защиты бренда от поддельных рассылок.

Также крайне важно регулярно информировать клиентов о том, что официальные менеджеры компании никогда не запрашивают оплату товаров или услуг на личные банковские карты физических лиц.