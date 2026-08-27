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RuStore: россияне стали чаще тренироваться дома: скачивания спортивных приложений выросли в два раза

Магазин приложений RuStore и фитнес-платформа для домашних тренировок FitStars выяснили, как меняется интерес россиян к занятиям дома. За 2026 г. россияне провели 23,8 млн домашних тренировок на платформе FitStars, а общий объем занятий вырос на 44% по сравнению с предыдущим периодом. Самым заметным изменением года стал рост интереса к силовым тренировкам.

По данным FitStars, пользователи чаще всего выбирают короткие и универсальные форматы тренировок, которые легко встроить в ежедневный график. Зарядки, программы для похудения, направления «Здоровье и красота» и йога суммарно составляют 70% всех занятий. Лидером остаются зарядки — на них приходится 36% тренировок. При этом именно силовые программы показали наиболее заметную динамику роста за год: их доля среди всех занятий увеличилась на 2,8 процентного пункта.

«Активный пользователь FitStars тренируется 11–14 раз в месяц — практически через день. А самое быстрорастущее направление — силовые. Сложите эти два факта: домашний фитнес перестал быть заменой залу "на карантин" и стал самостоятельной дисциплиной», — сказал CEO FitStars Илья Капустин.

Рост интереса к домашнему фитнесу отражается и на поведении пользователей в RuStore. За год количество запросов по теме спорта в магазине приложений увеличилось в 2,5 раза, а скачивания приложений категории «Спорт» выросли в два раза.

«Интерес пользователей к спортивным приложениям выходит за рамки самих тренировок. В числе наиболее популярных запросов в RuStore в 2026 году — "пилатес", "похудение", "велотрекер", "фитнес" и "тренировка", а также сервисы для отслеживания результатов занятий. Это показывает, что пользователям важны не только занятия как таковые, но и возможность контролировать свой прогресс и формировать спортивные привычки», — сказала главный редактор RuStore Варвара Юмина.

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