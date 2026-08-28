CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил интернет на трассе Бежецк —Вышний Волочек

«МегаФон» увеличил зону покрытия и улучшил скорость мобильного интернета на 20% для абонентов, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассой Бежецк — Вышний Волочек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Строительство новых объектов связи рядом трассой позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Тверской области подтверждает и увеличившийся объем интернет-трафика в Максатихинском районе. Только за шесть месяцев пользователи скачали на 11,5% больше данных, чем в 2025 г.

Увеличение объема передачи данных стало возможным благодаря строительству в поселке Максатиха и деревне Ривица новых объектов связи стандарта LTE. Особенности высокочастотного диапазона позволяют повысить на 20% скорость мобильного интернета. Новая инфраструктура связи поможет жителям поселка и путешественникам комфортно пользоваться онлайн‑картами, развлекательными сервисами и digital‑инструментами для общения, работы или учебы.

За первое полугодие 2026 г. более 300 тыс. абонентов проехали по внутриобластной трассе БежецкВышний Волочек через поселок Максатиха. Основной костяк транспортного потока среди иногородних клиентов «МегаФона» составили автолюбители из Москвы — на их долю пришлось 64% трафика. В тройку лидеров вошли ярославцы и новгородцы.

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов
Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов Телеком

Во время пути путешественники больше пользовались мобильным интернетом, чем голосовой связью. Всего за шесть месяцев они прокачали более 60 тыс. ГБ трафика, что эквивалентно просмотру 18 тыс. фильмов онлайн в формате Full HD. Продолжительность голосовых вызовов в этот период составила около 900 тыс минут. За это время можно проехать из Бежецка в Вышний Волочек туда и обратно более 3,6 тыс. раз.

«Тверская область — крупнейший по территории регион Центральной России, где сотни населенных пунктов удалены друг от друга на сотни километров. В условиях такой уникальной географической протяженности развитие современной инфраструктуры связи имеет стратегическое значение. Мы строим не просто базовые станции и линии передач, мы создаем цифровую экосистему, которая стирает расстояния, делает качественные сервисы доступными как в крупных городах, так и в самых малых селах, и обеспечивает надежную основу для экономического роста Верхневолжья», — отметил Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский суд заставил продать оперативную память по фантастически низкой цене

Ущерб бизнеса России от кибермошенников вырос втрое и достиг 1,4 миллиарда

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Wildberries создала «убийцу» главного веб-сервиса РЖД

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще