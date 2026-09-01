RWB провела пилотные выпуски ЦФА для продавцов Wildberries

RWB провела пилотный проект по привлечению финансирования для продавцов Wildberries с использованием цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители RWB.

В рамках пилота собственные ЦФА выпустили три продавца — два индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо. Совокупный объем привлеченного финансирования составил 24,4 млн руб., сроки выпусков — от трех до шести месяцев.

ЦФА — цифровой аналог облигаций. С помощью ЦФА бизнес может привлекать финансирование для развития, например, финансирования закупок товаров, оборудования для производства. Наряду с облигациями и банковскими кредитами ЦФА дают возможность привлечь дополнительные денежные средства для своей компании, предложив такие активы рыночным покупателям: юридическим или физическим лицам.

«Преимущества ЦФА — скорость выпуска, минимальная бюрократия и возможность привлекать финансирование у широкого круга инвесторов. Именно поэтому мы считаем, что ЦФА — это один из самых перспективных инструментов для малого и среднего бизнеса, и активно развиваем этот механизм», — сказала директор департамента реализации проектов поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева.

Пилот стал следующим этапом развития сервиса ЦФА для продавцов Wildberries, о создании которого компания объявила в июне 2026 г. Основной задачей пилота стала практическая отработка полного процесса привлечения финансирования — от подготовки продавца и выпуска ЦФА до их приобретения инвестором.

Продавцы, принявшие участие в пилоте, являются резидентами «Платформы роста» от RWB — программы поддержки предпринимателей, ориентированной на развитие и масштабирование отечественного бизнеса. Таким образом, доступ к новому источнику финансирования через ЦФА становится еще одним инструментом поддержки компаний, демонстрирующих потенциал дальнейшего роста.

«ЦФА могут существенно расширить финансовую доступность для малого и среднего бизнеса. Полученный в ходе пилота опыт позволит упростить последующие выпуски и сформировать модель взаимодействия между продавцами Wildberries и потенциальными инвесторами. Следующий шаг для нас — подготовка к масштабированию проекта», — отметила Юлия Полетаева.