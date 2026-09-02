RDetector перешел от подсчета пассажиров к комплексному управлению пассажирскими перевозками

Nord Clan выпустила крупное обновление платформы транспортной видеоаналитики RDetector. В систему добавлены расчет выручки с учетом пассажиро-километров, контроль вместимости транспорта, интеграция с GPS и ГЛОНАСС одновременно, расширенная совместимость с региональными транспортными системами и возможность сбора данных с бортовых датчиков. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

RDetector используется в 46 регионах России и СНГ на протяжении шести лет. За это время платформа перешла от учета количества пассажиров к полноценному инструменту управления маршрутами: теперь она связывает пассажиропоток, дистанцию поездки, тарифную сетку, загрузку транспорта и данные из региональных систем в единую аналитическую картину.

Сервис решает не только задачи безопасности, но и вопросы экономической эффективности, предоставляя органам местного самоуправления инструмент для контроля бюджетных расходов. Вся информация о пассажироперевозках стекается в единую систему мониторинга, обеспечивая полную прозрачность работы перевозчиков.

Первое обновление касается расчета выручки. Теперь система определяет, где пассажир вошел и вышел, рассчитывает пройденное расстояние и вычисляет пассажиро-километры. На основе накопленных данных можно рассчитывать выручку с учётом действующей тарифной сетки и оценивать объём выполненной транспортной работы. Для руководителя это нововведение означает возможность видеть, какие маршруты приносят доход, а какие работают в убыток.

Параллельно в систему добавлен учет вместимости конкретного транспортного средства. Теперь RDetector показывает не просто количество пассажиров, а степень заполненности салона — от одной остановки до другой. Когда загрузка превышает заданный порог, система маркирует этот участок как пиковый. Администрация или перевозчик видят, на каких маршрутах, в какое время и на каких участках транспорт регулярно работает с перегрузкой, и на этой основе могут корректировать количество транспорта на линии. Это позволяет перераспределять транспорт без ручного анализа и сокращать жалобы пассажиров на переполненные автобусы.

Кроме того, платформа отображает полный список автопарков, задействованных в регионе, и позволяет в режиме реального времени видеть количество вышедших на линию машин — как в абсолютных цифрах, так и в процентном соотношении. При этом доступна детальная выгрузка по каждому борту индивидуально. Если на маршрут выходит низкий процент парка, система автоматически подсвечивает этот факт, сигнализируя о потенциальном срыве рейсов и позволяя оперативно принимать управленческие решения.

Данные о загрузке становятся точнее, когда известно реальное положение автобуса на маршруте. RDetector теперь использует одновременно GPS и ГЛОНАСС: совокупность двух источников даёт более точную привязку событий — посадки, высадки и загрузки — к реальным координатам, а не к расчётным точкам маршрута. Эта новая функция особенно актуальна для пригородных и региональных маршрутов.

Кроме того, платформа стабильно работает в условиях действующих ограничений мобильной связи: работа системы не зависит от стабильного соединения на всём протяжении маршрута. Для руководителя это гарантия, что данные о загрузке и выручке будут поступать даже в зонах без устойчивой связи.

Данные, которые собирает RDetector, теперь можно передавать в более широкий круг региональных систем. Платформа изначально поддерживала передачу данных в РНИС — региональные навигационно-информационные системы. В обновлении интеграционные возможности расширены: если в регионе работает собственная система мониторинга и контроля транспорта, RDetector теперь может передавать данные и в нее. Это исключает ручное заполнение отчётности и снижает риск штрафов за непредоставление данных.

Помимо внешних систем, расширился и набор источников данных внутри самого транспортного средства. RDetector может собирать данные с бортовых датчиков — пробег, расход топлива и другие параметры, доступные из установленного оборудования. Эти данные отображаются в разделе эффективности вместе с показателями пассажиропотока и движения. Руководитель видит не только пассажиропоток, но и топливные расходы по каждому маршруту — можно оценить, где топливо тратится неэффективно.

Отдельным направлением обновления стала совместимость с биометрическими сценариями: RDetector обеспечивает получение видеоданных необходимого качества для последующего использования в системах биометрического контроля — в том числе с учетом изменения требований к системам видеонаблюдения на транспорте.

Наконец, в обновлении появилась гибкость на уровне архитектуры. Обработка данных может выполняться как на серверной стороне в ЦОД, так и непосредственно на бортовом оборудовании транспортного средства — в зависимости от требований к передаче данных и инфраструктуре конкретного заказчика.