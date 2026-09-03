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«Перспективный мониторинг»: в августе в Сеть утекло 3,7 млн записей из коммерческих организаций

Исследователи компании «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») продолжают отслеживать утечки данных. В августе 2026 г. они зафиксировали 3 инцидента, затронувших коммерческие организации. Суммарный объем данных, опубликованных в открытом доступе, составил более 3,7 млн записей, включая персональные данные, контактную информацию и пользовательские учетные записи. Об этом CNews сообщил представитель «Перспективного мониторинга».

Весь зафиксированный объем утечек пришелся на организации коммерческого сектора. Основным каналом первичной публикации данных остаются мессенджеры и теневые форумы.

«Угроза огласки стала дополнительным рычагом давления на жертв: злоумышленники грозят не только продать данные, но и сообщить об утечке регулятору. Поскольку повторная раскрытая утечка может стоить компании до 500 млн руб. штрафа, а договоренность с вымогателем обходится дешевле, часть организаций выбирает сокрытие инцидента», — отметил Николай Галкин, начальник отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».

Он также отметил, что в августе продолжается распространение ранее утекших баз данных государственных сервисов. В апреле 2026 г. произошла крупнейшая утечка в этой сфере: в Сеть утекло 159 млн записей.

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