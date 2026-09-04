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ITGlobal.com запустил облако на Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell в Амстердаме

ITGlobal.com, корпорация ITG, запустил облачный сервис на видеокартах Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition в дата-центре уровня Tier III в Амстердаме. Ресурсы предназначены для задач машинного обучения и инференса моделей. Запуск расширяет географию вычислительной инфраструктуры компании. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Мощности можно арендовать частями: доступны профили с объемом видеопамяти 24, 48 и 96 ГБ. Конфигурация выбирается под конкретную задачу и может быть изменена по мере роста нагрузки. Такой подход применим как к небольшим экспериментам и прототипам, так и к постоянной эксплуатации моделей в продуктивной среде.

Разделение ресурсов реализовано при помощи технологии MIG-Backed vGPU. Карта делится на аппаратно изолированные доли, каждая из которых получает гарантированную производительность. Это отличается от программного разграничения, при котором нагрузка одного клиента способна влиять на соседние виртуальные машины, размещенные на той же карте.

Управление ресурсами осуществляется через VMware Cloud Director — стандартный инструмент облачной инфраструктуры ITGlobal.com, корпорация ITG. Компании, уже использующие облачные сервисы провайдера, работают с новой площадкой через тот же интерфейс и те же механизмы управления, что и с остальными локациями.

Дата-центр в Амстердаме спроектирован в соответствии со стандартом Tier III. Он предполагает резервирование инженерных систем — электропитания, охлаждения и каналов связи — а также возможность проведения планового обслуживания без остановки оборудования.

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Площадка ориентирована на два сегмента заказчиков. Первый — зарубежные ИИ-стартапы и исследовательские команды, которым нужен доступ к вычислительным мощностям без закупки собственных серверов. Второй сегмент — российские компании, работающие с заказчиками, чьи требования предполагают размещение данных и вычислений в европейской юрисдикции.

«Инфраструктура для ИИ сегодня требует от бизнеса сложных решений: выбрать конфигурацию до того, как проект показал результат, и зафиксировать ее на годы вперед. Пока идет закупка, задача успевает измениться. Мы считаем правильным другой порядок — сначала проект доказывает свою состоятельность, потом под него подбирается инфраструктура. Именно это облако и должно давать бизнесу — возможность начать сразу, без капитальных вложений», — сказал Евгений Свидерский, вице-президент по облачным сервисам ITGlobal.com, корпорация ITG.

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