VK WorkSpace: торговля выбирает таблицы, госсектор — презентации, здравоохранение — тексты

Эксперты VK WorkSpace изучили, как сотрудники из разных отраслей используют текстовые документы, таблицы и презентации. Таблицы оказались наиболее востребованы в торговле и сегменте товаров повседневного спроса. В здравоохранении, электроэнергетике и госсекторе самая высокая доля тех, кто работает с текстами. Госорганизации также стали лидером по доле пользователей презентаций. Главный вывод: выбор формата работы напрямую связан с масштабом бизнеса и его отраслевой спецификой. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных о средней месячной активности пользователей облачной версии «Документов VK WorkSpace» за период с 1 января по 1 августа 2026 г. Согласно аналитике, текстовые документы остаются самым массовым форматом — с ними работают 78% активной аудитории. Таблицы используют 72% пользователей, презентации — 6%.

Размер компании влияет на выбор форматов. В организациях до 50 сотрудников с таблицами работают 72% активных пользователей. В компаниях с более чем 2000 сотрудников — только 55%. С презентациями обратная картина: в малых доменах их используют около 4%, в крупных — 14%. Доля текстовых документов стабильна — 75–78% независимо от размера компании.

Лидеры по использованию таблиц — торговля и сегмент товаров повседневного спроса. В обеих отраслях с ними работают 83% пользователей. В пятерку лидеров также вошли нефтегазовый сегмент (81%), металлургия и строительство (по 80%).

Текстовые документы активнее всего используют в здравоохранении, электроэнергетике и госсекторе — 85% аудитории. За ними следуют машиностроение (82%) и нефтегазовая отрасль (81%).

Презентации чаще всего делают в госсекторе — там с ними работают 10%. В медиа и телекоммуникациях — по 9%.

«Набор инструментов зависит от отрасли и размера компании. Презентации востребованы там, где много докладов и выступлений, — в госсекторе и медиа. В торговле и на производстве ежедневная работа строится вокруг расчетов и таблиц. Мы регулярно изучаем, как люди работают с VK WorkSpace. Эти данные помогают нам развивать продукты и предлагать новые инструменты для совместной работы», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.